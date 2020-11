Didattica a distanza: assenze, pause, orari e recuperi. Come funziona?

Lezioni online: pause e recuperi

Luoghi e strumenti di lavoro necessari per la realizzazione della DDI

Disposizioni per il personale in quarantena o in isolamento fiduciario

Ilha raggiunto un accordo con lesiglandoper le modalità dell’erogazione della. In unada poco pubblicata infatti si definiscono le nuove regole per i docenti sulla base dell’accordo raggiunto con i sindacati.Le direttive riguardano per lo più, relativi a diversi aspetti ed esigenze di cui la didattica a distanza ha evidenziato la necessità di definire regole.Guarda anche:Il docente deve attenersi all’anche nel caso in cui le unità orarie stabilite dalla scuola siano. Per rispettare inoltre le modalità didattiche previste dal piano di DDI, agli studenti devono essere somministrateintegrate da quelle, intese come completamento dell’orario di servizio. Le lezioni dovranno dunque rispettare un determinato “, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della funzionalità dell’istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall’altro garanzia della”. Anche le lezioni a distanza sono soggette allache il docente avrà il compito di segnare ogni giorno sul. In tutte le lezioni a distanza sincrone, comprese quelle che hanno una durata inferiore ai 60 minuti, i docenti possono decidere di concederefunzionale anche a mantenere intatta la “capacità di attenzione” della classe. Per non venire meno ai “” dei docenti inoltre, sulla scia di quanto accade durante la didattica ordinaria in presenza, anche nella modalità a distanza il personale può prendere parte alle, le quali saranno effettuate in modalità telematica.Per tutelare la salute e la sicurezza delle comunità scolastiche,garantendo a tutto il personale la possibilità di partecipare attivamente alle modalità di didattica a distanza, anche autorizzando l’attività non in presenza (quindi, lo svolgimento della lezione da casa), garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Per questo motivo,deve essere garantita non solo agli studenti ma anche ai docenti, in particolare a quelli a tempo determinato che, a differenza di quelli di ruolo, sono sprovvisti della Carta Docente con cui è possibile acquistare i dispositivi funzionali alle nuove esigenze.Gli istituti dovranno quindi attivareper tutti i docenti che evidenziano difficoltà e carenze al loro reperimento autonomo.Per tutti gli, anche non certificati, deve essere garantito il“attraverso l’adozione di particolari misure” ritenute più idonee dagli stessi docenti.Secondo le disposizioni previste dal Decreto del 19 Ottobre 2020 pubblicato dal Ministro della Pubblica Amministrazione,qualora le condizioni di salute lo consentano. Il docente è dispensato dal servizio in caso diche ne attesti quindi l’impossibilità della prestazione lavorativa. Per consentire lo svolgimento del lavoro e superare dunque le eventuali difficoltà familiari nel reperimento della strumentazione tecnologica, il dirigente scolastico dovrà favore la distribuzione dei dispositivi in comodato d’uso per tutti i docenti che ne faranno richiesta.