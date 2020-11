Mascherina a scuola, quando e come si deve indossare

Dad al 100% per secondarie di I e II grado

Le nuove regole nazionali per l’uso della mascherina a scuola

La bozza dell’che entrerà in vigore, prevede ilgià adottate. Le disposizioni nazionali riguardano gli aspetti principali della vita quotidiana considerati come fonte maggiore di diffusione dei contagi, ma, a livello locale, la novità di questo Dpcm è rappresentata dache assegna a ciascuna Regione italiana un determinato colore corrispondente alla gravità della situazione epidemiologica: il coloreindica una situazione grave e persistente, il coloreuna situazione di criticità mediana e infine il coloreuna situazione a bassa concentrazione del virus.In attesa di conoscere i colori assegnati a ciascuna Regione, la notizia dei primi provvedimenti imposti a livello nazionale dal nuovo Dpcm è già stata diramata: da giovedì 5 Novembre saranno infatti imposti limiti alla circolazione tra Regioni ma anche all’interno dello stesso territorio se è contrassegnato come zona rossa, il coprifuoco sarà anticipato alle ore 22:00 e anche il sistema scolastico subirà ulteriori restrizioni nelle modalità della didattica.Guarda anche:Dalla didattica integrata già in vigore dall’inizio del nuovo anno scolastico, con il nuovo Dpcm si passerà alla, ad eccezione delle. Gli studenti dellecontinueranno dunque ad andare a scuola soltanto nelle aree non classificate con il colore rosso.L’per i piccoli studenti delle elementari e delle medie che dovranno continuare. Le unichea questa regola generale sono rivolte agli studenti che hannoe per tutti coloro che presentano. Ledovranno infine essere indossate anche rimanendo, anche se si tratta di postazioni singole.