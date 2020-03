Come fare la didattica a distanza? Il ministero dell'Istruzione pubblica la nota ufficiale

La nota ufficiale del MI sulla didattica a distanza: le prime indicazioni

Durante la quarantena forzata a causa dell’, è partita in tutte le scuole la: ma esattamente? Questo termine infatti è stato usato molto di frequente nelle ultime settimane per descrivere lo stato attuale della scuola italiana. MaCosì le scuole hanno interpretato il cosiddetto 'smart learning' ognuna in modo diverso. Prestando il fianco a polemiche sull'efficacia di alcune pratiche, sull'omogeneità di svolgimento dei programmi e sulle modalità di valutazione degli studenti. Proprio per ovviare a questo problema, chesancisce le modalità e le regole che insegnanti, studenti e presidi devono seguire durante la chiusura degli istituti.La didattica a distanza è il mezzo tramite il quale i docenti e gli studenti in questi giorni stanno andando avanti con il loro. Tuttavia, quando sono iniziate le lezioni da casa, le incognite sorte su questo nuovo sistema erano parecchie:e così via. Per risolvere tutti questi legittimi dubbi arriva ora la nota del ministero dell'Istruzione sulla didattica 'a distanza' , consultabile online sul sito del MI.Tra le indicazioni fondamentali la nota esplicita come questo periodo di didattica a distanza debba essere, quindi chiarisce la necessità di continuare a fornire ai ragazzi spiegazioni e dimostrazioni, consigliando e sospendendoda parte degli insegnanti.Inoltre il MI suggerisce agli insegnanti disulla base delle nuove attuali esigenze, dei mezzi a disposizione al momento, del grado scolastico a cui queste lezioni devono essere rivolte e del fattore pratico che alcune attività potrebbero necessitare, sia per la singola materia che nell’ottica dei consigli di classe, per ottenere un quadro più ampio e. Inoltre, sollecita ogni insegnante che nella propria classe abbia tra gli alunni soggetti cona far riferimento ale invita docenti e alunni a non fermare il percorso diverso i compagni in difficoltà, rivalutando e riesaminando se necessario i programmi per adattarli meglio agli strumenti che i ragazzi hanno a disposizione nello stato attuale.Infine, nell'ultimo paragrafo, il Ministero rammenta a tutti i docenti che, svolti per ottenere dei numeri da assegnare a fine anno, bensì dei momenti di apprendimento veri e propri, dovedegli alunni. E che tali. Tuttavia il MI non impone un sistema unico di valutazione manella decisione delle modalità da adottare in merito alle valutazioni, tenendo conto della situazione attuale e del possibile prolungamento del periodo di chiusura delle scuole.