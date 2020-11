85 milioni per la didattica a distanza: come sono stati distribuiti tra le Regioni

Gli investimenti ricevuti dalle scuole negli scorsi mesi

I criteri per la ripartizione degli 85 milioni del Decreto Ristori

Come sono stati ripartiti gli 85 milioni fra le Regioni italiane

A sostegno del sistema scolastico italiano sono in arrivo bentra quelli stanziati nelvarato nel Consiglio dei Ministri lo scorso 27 ottobre 2020. Tra i firmatari del decreto infatti compare anche la Ministra dell'Istruzioneche si è battuta affinché alle scuole venissero destinati i fondi necessari per garantire a tutte le comunità scolastiche italiane la, eliminando così le difficoltà incontrate nei mesi scorsi nella primissima fase dell’emergenza.Guarda anche:Con i fondi messi a disposizione per gli Istituti scolastici, i dirigenti provvederanno all’per assicurare alle proprie comunità scolasticheda consegnare inagli studenti o ai docenti che ne faranno richiesta. Da marzo ad oggi sono stati infatti già acquistatie sono state assicurateinternet. Aidel nuovo anno scolastico, si aggiungono dunque questiche permetteranno alle scuole di assicurare ulteriormente laa tutti gli studenti, anche a quelli meno abbienti.Glisaranno distribuiti agli Istituti considerando siaiscritti, sia l’che definisce la situazione economica, sociale e culturale in ogni contesto scolastico. Questo criterio, in particolare, vuole assicurare una somministrazione dei fondi equa e utile a sanare tutte quelle condizioni di maggiore disagio sociale ed economico, la cui persistenza comporterebbe una disparità del diritto allo studio fra le varie classi sociali. Per garantire dunque a tutti le stesse possibilità e gli stessi diritti, l’indicatore Ocse Escs sarà un elemento fondamentale per indirizzare i fondi verso tutte quelle situazioni più precarie e critiche.In base all’analisi della situazione italiana, gli 85 milioni del decreto Ristoro sono stati ripartiti in modo diverso fra le Regioni. Tra tutte, quella a cui saranno destinati più fondi poiché riflette una situazione più critica, è la(12.210.621,80 €), seguita da(10.644.051,87 €),(9.097.145,71 €) e(7.330.997,89 €). Su una fascia mediana si collocano(6.695.778,25 €),(6.209.918,90 €),(5.624.162,80 €),(5.516.393,71 €) e(4.833.369,38 €). Le Regioni che riceveranno meno fondi, anche a causa dell’inferiore densità della popolazione, sono(3.595.958,80 €),(2.286.947,32 €),(2.808.166,38 €), Abruzzo (1.884.794,63 €),(1.825.017,64 €),(1.597.160,68 €), Umbria (1.269.978,81€),(1.088.222,83 €) e all’ultimo posto il(481.312,60 €).