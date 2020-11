Si torna alla Dad, ma quasi 3 studenti su 5 “bocciano” il proprio istituto. Scarseggia ancora la tecnologia in casa

Le lezioni online non si sono mai fermate

Per molte scuole la didattica a distanza è stata "volontaria"

Non sempre gli istituti si sono fatti trovare pronti

Pochi i professori veramente 'tecnologici'

Ancora troppi studenti in difficoltà con device e connessioni

Dal 75% al 100% in una manciata di giorni:, dopo poco più di un mese di scuola,delle giornate dei nostri studenti (perlomeno di quelli più grandi). Il nuovo Dpcm su cui sta lavorando il Governo, molto probabilmente, estenderà a tutti gli alunni delle superiori e a gran parte di quelli delle medie (indipendentemente dalla regione) la Dad per l'intero monte delle lezioni.Una novità che, però,: molti di loro è dall'inizio dell'anno che stanno sperimentando una qualche forma di scuola a distanza. Skuola.net lo ha scoperto intervistando 4mila studenti delle superiori alla fine della prima settimana del Dpcm attualmente in vigore (quello che indicava una quota minima per la Dad – almeno i 3/4 dell'orario – in licei, tecnici e professionali).Leggi anche:Se rivolgiamo, infatti, lo sguardo verso quelle regioni in cui i Governatori, per gestire meglio l'emergenza sanitaria, hanno disposto già negli scorsi giorni la chiusura totale degli istituti si può osservare come: il 29% dice che sin da subito - per scelta della scuola e non per contagi interni alle classi – ha svolto qualche giornata di lezione seguendo da casa, mentre il 31% lo aveva fatto comunque prima del decreto; solo per il 40% la Dad è stata una novità., inevitabilmente lievitata.Diversa la situazione, ma non troppo,. Qui la maggioranza degli studenti (66%) ha svolto lezioni a distanza solo a partire dalla settimana appena trascorsa. Ma, a seconda delle giornate: il 21% sin dall'inizio del nuovo anno, il 13% con il passare delle settimane. Inoltre, per quasi 1 su 5, la quantità di ore passate in Dad è rimasto invariato anche dopo il Dpcm del 24 ottobre (quindi già ne facevano almeno il 75%).A questa preparazione formale, però, non sempre corrisponde una reale prontezza delle scuole a passare senza impacci dalla lezione dal vivo a quella online. Sembra quasi che molti istituti non abbiano fatto tesoro dell'esperienza della scorsa primavera. Perché: per il 21% da marzo non c'è stato alcun miglioramento, per il 36% giusto qualche passo in avanti. Un vero problema in vista del nuovo Dpcm. Solo il 43%, al contrario, si dice soddisfatto: il 30% dice che la scuola si è mostrata ben attrezzata ai blocchi di partenza, il 13% che l'organizzazione era buona già lo scorso anno.Discorso simile si può fare per i docenti:al cospetto con gli strumenti per dialogare con gli alunni anche 'da remoto'; a cui si aggiunge un 12% che afferma di aver trovato insegnanti tecnologicamente pronti sin dalla prima ondata della pandemia. Il 62%, invece, non sembra convinto: al 46% sono apparsi un po' più preparati (ma non troppo),Senza sottovalutare le questioni tecniche, vero ostacolo per far sì che la scuola a distanza raggiunga tutti allo stesso modo., infatti,: il 14% ha ancora(assenza di rete fissa, scarsa velocità o giga contingentati), l'8%per seguire le lezioni, il 7% ha problemi su entrambi i fronti. E un altro 30%, per sua fortuna, ha rimediato giusto in tempo per l'avvio del nuovo anno. Con gli istituti che, ancora una volta, non sono esenti da responsabilità:cosicché l'aggiornamento della strumentazione, laddove c'è stato, è avvenuto per iniziativa individuale delle famiglie.