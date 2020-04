Ammissione, debiti scolastici e recupero a settembre: cosa prevede il Decreto Scuola

Quest’anno niente bocciati? Ecco cosa succede

Il debito per l’anno 2019/2020: come si recupera?

Il Decreto Scuola è ormai realtà da ieri:? Partiamo dal principio: nella giornata di lunedì 6 aprile il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che contiene, tra le altre misure in campo economico e amministrativo, ancheOvviamente questi provvedimenti sono tutte misure che provano a dare una risposta per quanto riguarda. Vediamo meglio cosa cambia quest’anno perAll’interno del Decreto scuola, è scritto nero su bianco che, ovviamente fatta eccezione per gli studenti della terza media e del quinto superiore, per i quali ci saranno comunque degli. Quindi, in poche parole,. Tuttavia è presto per esultare, perché la Ministra Azzolina ha ripetuto a più riprese che ciòche tutti i ragazzi si troveranno in pagella un bel. Scrive infatti il ministero nel comunicato stampa relativo al decreto: "Il decreto prevede che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale."Vuol dire quindi solamente che per quest’anno tutti gli studenti potranno accedere alla classe successiva, ma porteranno con loro il famoso “”, che dovrà essere comunque recuperato.Quindi la domanda sorge spontanea: se non ci sarà il 6 politico, ma chi ha delle insufficienze verrà comunque promosso,? Ebbene, il Decreto sancisce che il debito in una certa materia quest’anno non sarà motivo di bocciatura, perché questa insufficienza sarà “” per l’anno scolastico 2019/2020 e andrà quindi. Come? Il ministero chiarisce che: “All’inizio di settembre invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. Ci sarà particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali.” Quindi da settembre, ogni scuola dovrà permettere ai propri studenti didurante il precedente anno scolastico.