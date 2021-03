Scuola in estate: recupero a giugno e a luglio, rientro il primo settembre. Il piano del Ministro

A scuola anche in estate? Il progetto del ministro Bianchi

Scuola a settembre: quando si ritornerà in presenza

E se lanon finisse davvero a? L’e le relativecontinuano ad alzare i muri tra, rendendo ancora indispensabile la. Negli scorsi giorni il neo ministro dell’Istruzionesi è pronunciato circa ile in particolare su cosa potrebbe accadere intraanche in vista delMancano ormai pochi mesi al, il secondo che fa testa all’e alle inevitabiliatte ad incentivare il suo arresto. Sul fronte scuola si è espresso negli ultimi giorni proprio il ministroche ha anticipato la linea che la scuola italiana seguirà grazie alin un’intervista a “”. Nello specifico, il nuovo titolare diha dichiarato che verranno sfruttate leconper avviare nei mesi di giugno e luglio una serie di attività atte all’e al, anche grazie ai 150 milioni previsti nel decreto. Del resto, come anticipa Repubblica , nel testo del decreto è già previsto il ponte formativo in estate: “Al fine di agevolare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità degli studenti, il Fondo per l’arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa”.Guarda il video con Come anticipato , altro obiettivo proposto dal Ministero al momento concerne laper garantire la normalità perduta a docenti e studenti nel nuovo anno scolastico. Inizieranno dunque presto i lavori per la definizione del nuovo scenario e delle relative misure per garantire il ritorno in presenza e per aumentare la qualità dell’. Quanto alla sua data di inizio è quasi certo che sarà fissata per ile permetterà al ministero di verificare “cosa è stato recuperato durante l’estate”.