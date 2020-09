In Sicilia possibile indossare le mascherine di stoffa a scuola

Mascherine di stoffa colorate e personalizzate ammesse nelle scuole primarie siciliane

Inla decisione sull’uso delle mascherine a scuola, rispetto alle linee guida nazionali fornite nelle scorse settimane dal Comitato Tecnico Scientifico, ha subito una parziale modifica. In tutte le comunità scolastiche infatti era stato stabilito l’uso delle sole mascherine chirurgiche usa e getta, ritenute maggiormente affidabili e sicure rispetto a quelle di stoffa.Una recenteha invece manifestato un cambiamento di rotta, approvando l’utilizzo anche diGuarda anche:L’uso obbligatorio delle mascherine nelle scuole rimane invariato, è obbligatorio usarle nelle situazioni in cui gli studenti sono fuori dall’aula e in tutti i momenti, all’interno o fuori dalla classe, in cui si trovano a meno di un metro di distanza l’uno dall’altro. A questa regola di base, però, il documento della Regione Sicilia ha aggiunto la possibilità per gli studenti più piccoli, che frequentano le primarie, di poter indossare, incoraggiandone anzi lacon, intesa comeLe cosiddetterealizzate in tessuto,, in Sicilia saranno dunque ammesse purché le famiglie provvedano alla loro