Coronavirus, isolamenti e chiusure: tutti i casi a scuola

Isolamento delle classi a Milano

Monitoraggio stretto in Piemonte

Boom di contagi in Toscana

Uno studente positivo in provincia di Roma

Casi positivi nelle materne e nelle primarie in Puglia

Paura scampata in Friuli

Quarantena “volontaria” in Emilia Romagna

La situazione nelle Isole

Mentre la prima settimana dell’anno scolastico si appresta a concludersi,risultasia per numero di contagi sia per il tipo di risposta da parte degli istituti nella gestione dei casi positivi accertati. Secondo i primi dati riportati da La Repubblica, per ora le stime generali della situazione generale confermano 42 positivi in Toscana, 9 in Piemonte, 6 nella provincia di Milano, 1 a Lodi, 20 in provincia Oristano, 3 in Liguria e 4 in Puglia.Guarda anche:Niente allarmismi adove si sono registratifra gli studenti di scuole diverse, soprattutto fra i più piccoli, numeri esigui che per ora fanno sperare che si tratti solo di casi isolati e non di veri e propri focolai. Per questo,ma sono state. Anche un’insegnante è risultata positiva al tampone.Ilprima di prendere drastiche decisioni sull’isolamento di classi o sulla chiusura di intere scuole, preferisce aspettare e vedere. Per ora si sono registrati. Al momento si ritiene che gli studenti positivi al Covid-19, abbiano contratto il virus fuori dagli edifici scolastici, all’interno dei quali sono state sempre rispettate tutte le misure di sicurezza previste, come l’uso delle mascherine e le costanti sanificazioni. Per questo, prima di prendere provvedimenti più seri, è stato ritenuto giusto e prudente. Aè stata comunquepoiché la bambina che è stata scoperta positiva aveva il fratello in un’altra classe. In questo caso, per la difficoltà di monitorare gli ulteriori sviluppi ormai innescati in più direzioni, è stata predisposta la chiusura della scuola.Laper ora detiene il primato di contagi nelle scuole, contando già. L’allerta è molta e i numeri della domanda di tamponi lo dimostrano: si contanofra gli studenti di tutti i gradi scolastici, dalla materna alle superiori.la quarantena è già stata decisa nella, in cui è stato richiesto l’, comune in provincia di Roma, è stato registratoed è stata prontamente. Per ora non si ritiene necessaria la chiusura dell’intero istituto poiché si pensa che lo studente abbia contratto il virus fuori dall’ambiente scolastico.Nella Regionela riapertura delle scuole è stata fissata al, tuttaviahanno ripreso le proprie attività e già si contano già diversi casi di Covid-19. Aè stata predisposta laper contagi riscontrati fra il personale scolastico. Per la riapertura si aspettano i risultati dei tamponi effettuati sui dipendenti.In, i tamponi effettuati tra gli studenti dell’sono risultati tutti negativi, ma prima di poter entrare nella scuola, si dovranno fare tamponi una seconda volta come conferma di assenza del virus.sono in isolamento alcuni studenti di un liceo scientifico risultati positivi al Covid, i quali avevano avuto precedenti contatti con uno studente di un altro istituto, positivo anch’egli. Sebbene non sia stata richiesta la quarantena anche per le rispettive classi, queste ultime hanno comunque preferito evitare qualsiasi rischio, decidendo autonomamente di rimanere a casa.In, in provincia di, un’insegnante dopo aver svolto alcuni corsi di recupero di matematica, ha scoperto di esser positivo al Covid-19. Tuttavia, le misure di sicurezza previste sono state sempre mantenute durante i corsi e dunque, dopo la sanificazione, la scuola è stata riaperta. Anche insi sono registrati casi positivi, in particolare in una scuola dell’infanzia ade in una scuola a, dove in entrambi i casi sono risultati affetti da Covid-19 alcuni dipendenti scolastici. Le due scuole hanno perciò preferito chiudere.