Ritorno a scuola, si riparte a Bolzano, la Campania rinvia: tutte le date

Le Regioni che posticipano la ripartenza

• Friuli - Venezia Giulia: 16 Settembre

• Sardegna: 22 Settembre

• Puglia: 24 Settembre

• Calabria: 24 Settembre

• Basilicata: 24 Settembre

• Abruzzo: 24 Settembre.



Possibile una “doppia sanificazione”? La Sicilia valuta la possibilità

Avvio anticipato in alcune Regioni

Quali Regioni apriranno le scuole il 14 Settembre

La data delindicata dal Ministero dell’Istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico non è stata accolta da tutte le Regioni che hanno invecenei giorni successivi alle elezioni regionali e al referendum nazionale.Ad opporsi fermamente all’avvio del nuovo anno scolastico, fissato formalmente prima degli impegni elettorali, è sceso in campo il Governatore campano Vincenzo De Luca che ha definito la scelta di far coincidere la riapertura delle scuole con le elezioni e con l’avvio del campionato di calcio, un vero e proprio “atto di demenzialità”.Indunque la prima campanella dell’anno suonerà sicuramente dopo le elezioni (si aspetta a momenti la delibera) ma non si tratta certo di un’eccezione dato che ancheitaliane hanno preferitodopo il 14 settembre:Per quel che riguarda la data scelta per la ripartenza in Campania, De Luca ha annunciato che oggi 7 Settembre sarà formalizzato il rinvio e sarà quindi comunicato il giorno di avvio.Guarda anche:In alcune Regioni, tra cui la, per conciliare la ripartenza fissata al 14 Settembre con le elezioni, si pensa ad unaNonostante gli impegni elettorali che coinvolgeranno diverse scuole siciliane, il Governatore Musumeci ha infatti indicato il 14 Settembre come data per la riapertura ipotizzando. Questa decisione però preoccupa l’assessore siciliano Lagalla in quanto comporterebbe una doppia sanificazione (prima e dopo le elezioni) conper la Regione.In diversel’avvio del nuovo anno scolastico è stato anticipato al, anche nelle zone più colpite dal Covid-19 nei mesi scorsi.Ad eccezione di un Liceo Scientifico per le professioni di montagna di Tione, in Trentino, che ha già aperto le porte agli studenti il 2 Settembre, nellae inil rientro è previsto il 7 Settembre, così come a Vò Euganeo (Veneto) e nelle scuole dell'infanzia della Lombardia.Gli studenti che il 14 Settembre torneranno a scuola saranno quelli di Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia (con alcune eccezioni) Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.