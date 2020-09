Primo giorno di scuola, Mattarella a Vo’ Euganeo per la cerimonia di inaugurazione

La scuola di Vo’ Euganeo come simbolo di un anno scolastico migliore

Gli ospiti che parteciperanno all’edizione 2020 di “Tutti a scuola”

La premiazione dei progetti più belli e originali degli studenti di tutta Italia

• “Amuchina Song”, un inno che richiama la speranza e la forza, il cui testo è stato composto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Titole e Zian Piacentino (PC);

• “Voci nella Storia”, progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle aree arbëreshë italiane. È stato realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “John Dewey” di San Martino in Pensilis (CB);

• L’adattamento del celebre “Inno alla Gioia” di L. V. Beethoven per una versione eseguibile con arpa. Il progetto è opera degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo (PE);

• “Inno d’Italia DAD” realizzato dal lavoro comune degli studenti dell’Istituto Comprensivo ‘Fogazzaro’ di Noventa Vicentino (VI), dell’Istituto Comprensivo ‘De Amicis’ di Catania e dell’Istituto Comprensivo di Montecastrilli (TR), in collaborazione con l’Associazione Europa InCanto;

• “No bullismo”, un monologo scritto e interpretato dai ragazzi della III B del Liceo Classico Luca Signorelli di Cortona (AR). Le musiche saranno eseguite dagli studenti più meritevoli dei Conservatori di Musica d’Italia, la cui esecuzione sarà diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.



È attesa oggi pomeriggio la, chiamata “” che rappresenta il tradizionale evento che vuole augurare un buon anno scolastico a tutta la popolazione scolastica del Paese.Si tratta die a cui tutte le comunità scolastiche sono molto affezionate poiché a presiederla sono invitate personalità di spicco non solo nel quadro politico italiano ma anche nell’ambito dell’intrattenimento.Quest’anno, un piccolo centro in provincia di Padova, famoso nei mesi scorsi per essere statoÈ chiaro dunque come la decisione di stabilire questo evento in un luogo che era uno dei nodi nevralgici della propagazione del virus non è affatto casuale in quanto vuole porsi come, rappresentate proprio dall’istruzione stessa che anche durante la quarantena nazionale non si è mai arrestata. Se le scuole hanno continuato ad essere un punto di riferimento anche durante il lockdown, seppure ridimensionato in modalità didattiche diverse e insolite, l’augurio di apertura del nuovo anno scolastico, che non a caso avrà luogo in una scuola di Vo’ Euganeo, è di non smettere mai di esserlo nonostante tutte le difficoltà.Guarda anche:A presenziare la festa del nuovo anno scolastico saranno presentiche accoglieranno delegazioni di studenti provenienti da scuole di tutta Italia. Ma anche altri volti politici importanti nel panorama nazionale prenderanno parte alla cerimonia tra cui, presidente del Senato,, il Segretario d’Aula,, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, e infine, Viceministra dell’Istruzione.L’evento sarà condotto dae dae sarà intervallato da interventi non solo di studenti e studentesse ma anche di personaggi noti nel mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura. Tra gli invitati ci saranno infatti il commissario tecnico della Nazionale, l’attore, le campionesse di nuotoI veri protagonisti della cerimonia saranno, incentrato suipiù interessanti nell’ambito dell’, della, dell’e dellaTra i progetti premiati vedranno un riconoscimento pubblico i seguenti:Insomma, grazie a tutti questi progetti culturali e artistici di vario tipo i prospetta un evento ricco di sorprese e di iniziative interessanti.