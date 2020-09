Alcune scuole riapriranno il 1° ottobre, ecco dove

A Castellamare di Sabia si tornerà in aula dal 1° ottobre

Sono molte le Regioni che hanno scelto didopo il 14 settembre, data indicata dal Ministero dell’Istruzione per il rientro in classe. Accanto alle singole decisioni regionali, tuttavia, ai sindaci è stata conferita la facoltà di gestire il rientro negli edifici scolastici qualora le condizioni epidemiologiche in un determinato centro cittadino ne rendessero necessaria un’ulteriore proroga.Guarda anche:Se infatti inil governatorenei giorni scorsi ha predisposto un inizio posticipato dell’anno scolastico fissandolo al, nel comune di, in provincia di Napoli, il sindaco, ha stabilito invece cheI motivi di questa scelta sono giustificati ovviamente dache in questi giorni è tornata a farsi sentire nel comune napoletano. La cittadina ha infatti riscontrato, arrivando anche a 11 persone risultate positive in una sola giornata, tra cui anche due bambini.Per preservare ilil sindaco Cimmino ha ritenuto quindi responsabile e giusto rimandare l’inizio della scuola di una settimana rispetto alla ripartenza prevista nella regione Campania. Questa ordinanza, approvata anche dai dirigenti scolastici del comune stesso, come afferma il sindaco, è finalizzata a “consentire l’avvio delle lezioni incon un’organizzazione logistica accurata in ogni minimo dettaglio”.Aprire le scuole in questo momento sarebbe un gesto incauto e sconsiderato che potrebbe mettere a rischio la salute dei cittadini. Proprio per questo, Cimmino ha ribadito infatti che “il recente cambio di passo del virus, d’altra parte, non va minimamente sottovalutato. Ed è una mia assoluta priorità garantire ladegli studenti e di tutto il personale scolastico che si appresta ad iniziare le attività didattiche in questo momento così delicato per tutto il Paese”.