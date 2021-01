Coronavirus a scuola, i numeri dei contagi: 2% dei focolai da agosto a dicembre

Covid a scuola: quanti sono stati i contagi da agosto a dicembre 2020?

Riaprire le scuole è sicuro?

Con la fine delle vacanze natalizie, soprattutto in merito aldata la situazione ancora critica della pandemia in Italia., e all’inizio di questo, visti anche i numerosiTuttavia una domanda sorge spontanea:A chiarire questo aspetto, riportato da Ansa.it , che(3-18 anni). Scopriamo insieme i dati.Le scuole, questo è quanto emerge dai dati pubblicati nel(3-18 anni). In tre mesi di monitoraggio, pari al. “Se si considera l’andamento settimanale c’è stato un progressivo aumento dei focolai con un picco nelle settimane dal 5 al 25 ottobre, una graduale diminuzione fino al 22 novembre e un nuovo aumento fino al 13 dicembre seguito da una stabilizzazione nella seconda metà del mese”, sottolinea il documento. La maggior parte dei casi in età scolare(40%), seguiti dai bambini delle scuole primarie di 6-10 anni (27%), dai ragazzi delle scuole medie di 11-13 anni (23%) e dai bambini delle scuole per l'infanzia di 3-5 anni (10%).(circa 200/100.000) nella classe di età 14-18 anni e(intorno a 100/100.000) nelle fasce di età 14-18 e 11-13.Infine lo studio ha osservato comea fronte dell'Quindi, dopo aver presentato tutti i dati,: èriaprire gli istituti? “Allo stato attuale delle conoscenze le scuole sembrano essere ambienti relativamente sicuri, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate quali indossare la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il loro ruolo nell’accelerare la trasmissione del coronavirus in Europa sia limitato - si legge nel documento, che poi continua - . L’esperienza di altri Paesi, inoltre, mostra che il mantenimento di un’istruzione scolastica in presenza dipende dal successo delle misure preventive adottate nella comunità più ampia. - E quindi il documento conclude affermando che - Quando sono in atto e ampiamente seguite misure di mitigazione sia a scuola che a livello di comunità, le riaperture scolastiche pur contribuendo ad aumentare l’incidenza di COVID-19, causano incrementi contenuti che non provocano una crescita epidemica diffusa”.