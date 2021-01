Scuola tra chiusure e riaperture, cosa succede nel resto d'Europa

Scuola a distanza e in presenza: i Paesi che hanno prolungato le chiusure

Ritorno tra i banchi nelle scuole superiori, col 50% di studenti in presenza, da oggi 11 gennaio in, che seguono le indicazioni del governo Conte. Altri governatori, la maggioranza, hanno deciso, alcuni anche fino al primo di febbraio: il Covid-19 non dà tregua e ritarda, dunque, il rientro in classe di questi ragazzi, nonostante le proteste e le polemiche che stanno andando in scena in queste ore in tutta Italia.La situazione nelle terapie intensive e l'aumento dei decessi non smette infatti di preoccupare, come da noi anche nel resto d'Europa. Così, anche negli altri grandi Stati del continente, è stata presa la decisione di ritardare il ritorno in classe in presenza. In, ad esempio, le chiusure andranno avanti almeno tutto il mese, mentre altri Paesi del centro e dell'est Europa hanno rinviato il ritorno in classe almeno al 18 o al 21 gennaio. E in alcuni casi ci si accorgerà che le misure adottate qui da noi non sono così drastiche, visto che gli studenti più piccoli potranno continuare ad andare a scuola. Anche se, qualcuno, fa di meglio: è il caso, ad esempio, di, dove gli istituti sono regolarmente aperti.Alla fine ne esce un quadro variopinto che mostra come la reazione all'emergenza sanitaria, per quanto riguarda la scuola, varia molto da paese a paese. Dove i contagi sono pericolosamente cresciuti, però, come nel, la soluzione è univoca: gli studenti rimangono a casa per tutto il mese di gennaio. Lo scorso 4 gennaio, il premier Boris Johnson ha imposto un nuovocon la chiusura di tutte le scuole fino a febbraio, con il conseguente ricorso alla didattica digitale. In Inghilterra, inoltre, è già stata annunciata la cancellazione della maturità : saranno validi solo i voti finali dei prof. Anche inprevale la linea dura: il 7 gennaio la cancelliera Angela Merkel ha infatti prolungato il lockdown fino al; ma le scuole, in realtà, erano già passate alla didattica a distanza a metà dicembre, quando il numero di contagi è iniziato ad aumentato fortemente; sarà così per tutto gennaio. Anche ine inla scuola rimane ancora a distanza (fino almeno al 17 gennaio).: in Polonia chi ha meno di 16 anni può uscire di casa solo sotto la supervisione di un adulto. La Repubblica Ceca ha stabilito lo stop alle lezioni in presenza fino al 21 gennaio, con didattica digitale adottata; in, invece, le scuole rimarranno chiuse sicuramente fino al 18 gennaio, ma potrebbe esserci un ulteriore slittamento. Dal 18 riprendono le lezioni in, dove si è deciso di prolungare le vacanze di Natale e non è ancora certo se si tornerà a distanza o in presenza. Il ritorno in classe per gli alunni di asili e primarie dellaè programmato nei prossimi giorni, dopo otto settimane di stop, e il governo non ha annunciato nuove misure restrittive per l'istruzione, ma gli studenti più grandi continuano con la Dad.In pochissimi paesi, dunque, i ragazzi sono di nuovo in presenza o questa non è mai stata interrotta: inle scuole rimangono aperte e nelle varie comunità autonome si è tornati in classe tra il 7 e l'11 gennaio (salvo qualche eccezione causa maltempo). In Portogallo le lezioni sono riprese lunedì scorso, e non c'è l'ipotesi di chiudere le scuole nonostante si prepari ad un nuovo lockdown. Ingli studenti sono tornati in aula ile il Ministero ha garantito controlli rafforzati, con più test e protocolli sanitari più rigidi quando necessario. Misure simili anche in