Scuola: reti metalliche come divisori, sembrano gabbie

Classi come pollai, ma a norma: la protesta dei genitori

Fonte foto: Canaledieci.it Uno dei problemi maggiori della ripartenza è sicuramente legato al reperimento di arredi che garantiscano il rispetto del. Tra le varie soluzioni che migliaia di scuole in tutta Italia hanno attuato in questi primi giorni di scuola, quella realizzata dall’non è piaciuta affatto ai genitori degli studenti.Il X Municipio e il dirigente scolastico della scuola hanno infatti approvato, come riporta il sito Canaledieci.it , determinando in questo modo uno scenario simile a quello di una prigione o di un pollaio.Guarda anche:Sebbene nessun genitore si sarebbe aspettato di vedere, tuttavia, come ha assicurato il dirigente stesso, si è trattato die necessaria a causa dellaper gestire i flussi degli studenti in entrata e in uscita. Laè stata immediata a tal punto che si è reso necessario l’intervento dei. Tra perplessità e totale disapprovazione, molti genitori hanno comunque preferito riportare i propri figli a casa in attesa che questa misura di sicurezza temporanea venga eliminata e si scelgano invece soluzioni alternative meno inquietanti.