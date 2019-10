Quando l’amore diventa ossessione: come difendersi da chi ci perseguita

Cos’è lo stalking?

Come capire se è stalking?

Cosa fare in caso di stalking?

Lo- termine inglese che identifica qualsiasi- è un fenomeno tristemente diffuso, anche nel nostro Paese. Talmente tanto che dal 2009 è presente nel nostro ordinamento una legge apposita per regolare tale condotta che, da quel momento, è a tutti gli effetti un reato. Perché, tutt’altro. Ce lo ricordano periodicamente le storie delle tante vittime di violenza, di come si possa arrivare nelle situazioni più estreme anche alla morte. Il fenomeno più evidente è quello del femminicidio, che spesso invade giornali e altri media, ma lo stalking non conosce sesso: anche le donne lo mettono in pratica., proprio per questo, abbiamo deciso di scrivere un vademecum su come comportarsi in caso di comportamenti persecutori o di vero e proprio stalking, nell’ambito del progetto contro la violenza sulle donne, ideato e realizzato in partenariato daIniziamo con il definire questo fenomeno: il terminederiva dal verbo inglese “to stalk” che significa “inseguire”. Un reato che, come detto, è stato riconosciuto dal decreto legge 11/2009 (convertito in legge dalla l.38/2009), che ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-bis, riguardante proprio questo crimine. Solitamente si manifesta attraverso qualsiasi atto in grado di minare la sicurezza dell’altro, ma soprattutto la sua libertà, come ad esempionei posti frequentati dalla vittima, inviaretramite messaggi sul telefono. Si tratta di comportamenti subdoli volti a generare ansia nell’altro e a farlo vivere costantemente in allerta, con il terrore che da un momento all’altro possa succedere qualcosa.La persecuzione può avere mille volti:, ecc. Dipende dal singolo caso, e per questo, è difficile un. Inoltre è bene sottolineare come recenti sentenze di diversi tribunali italiani abbiano stabilito che non ci sia bisogno della presenza fisica per determinare il, è sufficiente anche la mera presenza virtuale: sono quindi considerati atti punibili penalmente anche, ad esempio, telefonate insistenti e messaggi a ripetizione . Tuttavia, non trattandosi di un fenomeno omogeneo, non è possibile codificare un modello tipico di condotta né tantomeno è possibile stilare un profilo che permetta di riconoscere uno stalker (o potenziale tale).Nel dubbio, però, è sempre consigliabile agire. In che modo?, è bene fin da subito rivolgersi a un adulto (meglio se un genitore), a una guida esterna (come, ad esempio, uno psicologo o un professore) o all’aiuto di un amico fidato, con il quale aprirsi per valutare se possono esserci i presupposti per sporgere una denuncia. L’ultimo passo, infatti, è quello che. Saranno loro, quando la situazione non è più sostenibile, a consigliare se formalizzare un’accusa, calcolando che: si va dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (una misura cautelare che il giudice può stabilire in attesa che si chiarisca la situazione) ma si può finire anche in carcere, con una condanna che - dopo l’ultima revisione, attuata nel 2019 dal cosiddetto ‘codice rosso’ - va da un minimo di 1 anno fino a un massimo di 6 anni e 6 mesi.