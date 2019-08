Minaccia di pubblicare le tue foto intime? Come comportarsi e cosa devi sapere

Revenge porn: in cosa consiste

Revenge porn: come comportarsi

Revenge porn e sexting

Metterlo in atto è facile e veloce, quanto dannoso e soprattutto vile. Parliamo del, fenomeno purtroppo sempre più diffuso tra i giovanissimi, che a partire dallo scorso 9 agosto, è diventato ufficialmente reato in seguito all’approvazione del disegno di legge “Codice Rosso”.Numerosi sono stati i casi di cronaca che hanno raccontato episodi di questo tipo, sottolineando così quali condotte è doveroso evitare per sé ma soprattutto per gli altri.è una pratica che spesso viene effettuata come forma di ripicca da parte del partner dopo la fine di una storia, ma c’è anche chi la mette in atto con superficialità, ignaro delle conseguenze legali a cui va incontro. Non sempre si è infatti informati sulle conseguenze di un atto di questo tipo. Se anche a te è capitato di essere, magari proprio dal, ti diamo qualche consiglio per fronteggiare la situazione nell’ambito del, finanziato dal, ideato e realizzato in partenariato daPer chi non mastica l’inglese, con il termine. Che avvenga attraversopoco importa, diffondere materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona interessata è, ormai,Ad incappare nel reato dipoi, non è solo colui che ha realizzato in prima persona il video o la foto e le divulga senza il consenso dell’interessato, ma anche terzi che avendo ricevuto tali materiali li diffondono. La legge punisce tutti, insomma! Questa è una conquista importante, perché se dovessi esserne vittima, o anche solo minacciata,Allo stesso modo, anche se ricevi scatti o video di questo tipo, dovraiperché non è detto che le persone raffigurate siano d’accordo con la loro diffusione, e potresti essere complice di un vero e proprio crimine.A commettere il, come dimostrano i fatti di cronaca, sono soprattutto giovani che, spinti dalla vendetta, pubblicano o diffondono video e immagini sessualmente esplicite dell’ex partner.La cosa migliore da fare, come detto, è certamente una soltanto: quella di, rivolgersi a un adulto o a un esperto che sappia aiutarti, e denunciare immediatamente quanto accade alle autorità competenti. Sappi che, per sporgere la querela, la persona coinvolta ha tempo sei mesi. Impossibile pensare di risolvere la questione da sé:Se poi la diffusione non dovesse avvenire e il tuo ex si “limitasse” ausando le tue immagini intime per ottenere favori o altro, devi renderti conto che si tratta comunque di un fatto molto grave e, anche se non ci sono i termini per una denuncia, deviSpesso, purtroppo, il, una pratica sempre più diffusa nell’era dei social e degli smartphone. Spesso sono infatti, senza pensare che - in futuro - le avrebbe usate per ricatto o vendetta. Per questo bisogna prestare sempre la massima attenzione a condividere materiale intimo anche. Purtroppo non sempre è così, i rapporti possono cambiare e le conseguenze di una leggerezza, come abbiamo visto, possono sfuggirci di mano e diventare molto gravi.