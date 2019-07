Il mio ragazzo mi tratta male senza motivo: perché e come dire basta

Il rispetto di chi ama non cambia nel tempo

Capire le motivazioni dei gesti umilianti e parlarne

Trovare la forza di uscire dalla sofferenza

A tutti prima o poi capita di. Peccato però che. In alcuni casi, infatti, tra due persone può instaurarsi un rapporto malato, in cui. Tante le ragazze che si lasciano coinvolgere in relazioni spesso distruttive e avvilenti che paradossalmente non riescono a chiudere. I motivi possono essere tra i più svariati:. Per uscire da circostanze di questo tipo, ecco una serie di consigli utili per te nell’ambito del, finanziato dal, ideato e realizzato in partenariatoAccade spesso che nella prima fase del rapporto il partner sia premuroso, attento ad ogni bisogno, dolce nei gesti e nelle parole. Atteggiamenti questi che, però, a volte possono trasformarsi in intolleranza, umiliazione e rabbia. In questi casi è bene capire che, sebbene il sentimento possa scemare nel tempo,. E’ infatti su questo che si basaIl primo passo da fare se si subiscono. Solo attraverso un confronto costruttivo è possibile comprendere, che non vuol dire certo giustificare, le ragioni che lo spingono a comportarsi in questo modo. L’importante però è tenere bene a mente cheDopo aver preso consapevolezza che la relazione non può andare avanti, arriva il momento più difficile: quello del distacco. Allontanarsi da una persona di cui ci si è innamorati non è certo facile, ma nulla, lo ricordiamo, può giustificare violenze e umiliazioni. Se uno strappo secco sembra difficile da affrontare, è possibile anche farlo con gradualità. A poco a poco bisogna abbandonare l’idea di uomo perfetto data dal partner e vederlo per quello che realmente è.Nelle circostanze più gravi poi,. Se a volte è sufficiente allontanarsi per smettere di soffrire, altre volte è invece necessario ricorrere all’intervento di un esperto.