Come capire se stai vivendo una relazione tossica e come uscirne

Un partner manipolatore

Distruggere l’ideale e costruire il reale

Distaccarsi ed essere disposti alla perdita

Imparare dal passato per costruire un futuro diverso

e viverla in una storia dovrebbe generare felicità e appagamento, ma non sempre è così. Alcune relazioni, infatti, a lungo andare possono rivelarsi addiritturaAvere problemi, incomprensioni e discussioni è assolutamente normale per ogni coppia del mondo, anche per quelle più salde e felici. Fare però della lite un’abitudine, una routine ordinaria o anche uno strumento per misurare il livello di amore del partner è indice di unaSe anche a te è capitato di rimanere incastrata in un rapporto di questo tipo, ti diamo qualche consiglio per uscire da questa situazione, finanziato dal Dipartimento per le, ideato e realizzatoAnche nelle coppie più comuni può succedere che uno dei due partner abbia una personalità più forte, senza arrivare a soffocare o prevaricare l’altro, riuscendo a creare un certo equilibrio., invece, questo equilibrio non esiste, e anzi subentrano. A volte, infatti, soprattutto quando ci sentiamo molto insicuri, ci sentiamo attratti da persone che inizialmente, corrispondendo ai nostri desideri, ma finiscono, nel tempo,In molti casi questi comportamenti sono dovuti dal bisogno di controllare la persona con cui si è in relazione. Ma è bene capire che. Il controllo su sentimenti e opinioni del partner e la manipolazione delle azioni (imporre, quindi, ciò che si deve e che non si deve fare in modo più o meno diretto) rappresentano un indice fondamentale di una. Amare significa lasciare liberi di essere ciò che si è, accettando e valorizzando incondizionatamente pregi e difetti dell’altro.Uno degli errori che comunemente si commette è quello di, immaginando caratteristiche, pregi e qualità che in realtà non possiede, giustificandola nel momento in cui si comporta male o sbaglia proprio alla luce di questo ideale.La realtà è che, purtroppo, a volte si è attratti da persone che, per loro natura o per un loro disagio,. E a volte, questa realtà è talmente difficile da accettare che, perdonando ogni cosa pur di non perdere quel poco che viene dato dal partner all’interno della relazione. Per prendere coscienza, però, dobbiamo essere disposti a togliere il velo che appanna i pensieri,La prima cosa da fare, quindi, se si sente che si sta vivendo una, è parlare e capire. Molti hanno paura delle conseguenze che comporta l’esternazione dei propri pensieri e sentimenti: parole troppo scomode potrebbero non essere accettate da chi sta con noi e portare alla rottura della storia.Se la situazione non migliora, però, lasciarsi è la soluzione obbligatoria che, anche se dolorosa e faticosa, può farImparare a stare da soli,, vuol dire iniziare a volersi bene e mettere la propria felicità prima di tutto il resto. Per fare questo, è necessario riuscire a mostrare la propria personalità ed esternare i propri pensieri, sentimenti, aspirazioni e desideri, dando loro importanza, anche se questo ci allontana da chi dice di amarci.La fine di una storia è sempre un nuovo inizio, un momento di crescita e di autoanalisi. Ogni volta che si presta attenzione a tutto quello che di bello o brutto ha caratterizzato la relazione e ai motivi che ne hanno determinato la sua conclusione, si deve sempresenza lasciarsi sopraffare dalla malinconia dei ricordi e dalla mancanza dell’altro.Analizzare i propri vuoti interiori e capire quindi gli errori con cui ci si approccia all’altro e si proietta su di lui un ideale di perfezione inesistente, permette di, avvicinando persone diverse che, e anzi, amandolo per questo.