Gelosia, insulti, controllo ossessivo: la violenza sulle donne inizia già da piccoli

Scenate di gelosia e offese, anche in pubblico

Ci si limita per paura della reazione del partner

Anche le giovani donne tendono a perdonare

La tecnologia aumenta gli atteggiamenti ossessivi

Il progetto ‘Dont’ slap me now”

Prima che sia troppo tardi. Per combattere la violenza di genere bisogna intervenire giocando d’anticipo, lavorando sull’educazione all’affettività delle nuove generazioni. Perché. A scoprirlo, un’approfondita indagine di Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza - in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nell’ambito del progetto. Sono stateintervistate per delineare i contorni del fenomeno tra le giovani donne. Sono proprio loro, infatti, ad essere spesso ‘vittime’ del partner. Circa, ad esempio,. E. Ma questi sono soltanto alcuni dei dati presentati il 25 novembre a Binario F, il Centro per le competenze digitali allestito da Facebook a Roma.Il morbo della gelosia e della volontà di possesso è molto più articolato e diffuso di quanto ci si possa aspettare, anche tra chi si approccia solo ora al sentimento per eccellenza: l’amore., tra quelle raggiunte dalla ricerca,. Una condizione che, lasciata ‘lavorare’ sottotraccia, in poco tempo potrebbe sfociare in una vera e propria ossessione. E così puntualmente avviene:; in molti casi (38%). Con un’aggravanteGià questo sarebbe sufficiente per alzare il livello di guardia. Ma il dato più preoccupante è che, dalle parole ai fatti, il passo è breve.(almeno quelli riportati) messi in atto dai giovani partner, numeri che in questa fascia di età sono estremamente gravi. Ma sono molte di più le ragazze che vivono nella paura che possa capitare anche a loro:, quando si arrabbia,. Paura che va ad intaccare il benessere psico-fisico diventando, di fatto, già una forma di violenza. E qui la copertura del campione è quasi totale:che avrebbe potuto avere il partner.Nonostante ciò, così come avviene tra gli adulti, pure le adolescenti tendono a soprassedere quando il partner diventa violento. La chiave per far breccia nel loro cuore è sempre la stessa: il pentimento., infatti,, ammettendo di aver esagerato e promettendo di non farlo mai più. Di fronte a questo atteggiamento solitamente le vittime finiscono per credere al proprio fidanzato, concedendogli un’altra possibilità:, infatti,. Inoltre,. Forse perché, a livello familiare e sociale, c’è un vuoto comunicativo. Molto potrebbero fare le scuole, peccato che 3 giovani su 4 non abbiano mai affrontato questi argomenti in classe.Ma, trattandosi di nativi digitali, non si può non affrontare l’argomento ‘nuove tecnologie’. Visto che, la brama di controllo di tanti fidanzati, spesso allunga i suoi tentacoli anche nella dimensione digitale di chi gli sta a fianco. Unache si manifesta attraverso un’ossessione verso smartphone, social network e chat del partner.delle giovani intervistate, ad esempio,; mentre. Tutte forme di cyber-violenza che, sommate alla gelosia e alla possessività, hanno un impatto ulteriormente negativo su benessere, autostima ed emotività delle giovani vittime.Fenomeni, questi ultimi, che sono relativamente recenti e soggetti ad una continua evoluzione, dettata dai repentini cambiamenti delle piattaforme tecnologiche. Esiste, perciò,per prevenire le molteplici estreme conseguenze della violenza di genere:, nei luoghi da loro frequentati e con linguaggi che possano comprendere.ha fatto esattamente questo, toccando diverse, con gli esperti dell’che si sono confrontati su questi temi direttamente con i ragazzi e arrivando a milioni di giovani grazie ai contenuti digitali informativo-educativi pubblicati sul portale