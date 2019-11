Il mio partner è aggressivo e violento: può cambiare se lo perdono?

Litigio costruttivo e litigio distruttivo

Perdonare può cambiare la situazione?

Non sempre le emozioni che si provano durante unasono positive. Quando si è particolarmente coinvolti in una relazione di coppia, è possibile che si attivino delle dinamiche pericolose, delle quali spesso non si ha neanche consapevolezza e che, per questo motivo, diventano più difficili da gestire.In una relazione, in particolare,inconsce e paure interiori come quella di essere abbandonati, delusi, traditi, usati, criticati o odiati, o semplicemente di fallire, e quindi di non essere amati.Se queste paure sfociano, diventa difficile gestire la propria emotività: per questo, in una coppia, “l’altro” può diventare in qualche modo unaMa cosa accade quando, in un rapporto, uno dei due “accetta” di? Oltre all’enorme sofferenza a cui si espone, il rischio reale è che si possa, con azioni che possono degenerare in vera e propriaSe anche a te è capitato di essere vittima di alcuni comportamenti aggressivi da parte del tuo partner, nell’articolo troverai alcuni consigli, nell’ambito del, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ideato e realizzato in partenariato da Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza.Per prima cosa, quando si litiga è necessario. Un confronto acceso può avvenire anche in una relazione equilibrata, purché non si esageri e non si vada oltre i confini, mancando di rispetto all’altro. Anzi,e importante per conoscersi e crescere. Poi, se si ha la sensazione di essere provocati, offesi o incompresi, è naturalee a volte può essere difficile riuscire ad esprimere questo sentimento con i giusti toni. Bisogna possedereper riuscire a “tradurre” a in parole il proprio malessere, mantenendo la calma. Anche se a volte non ci si riesce, non vuol dire automaticamente essere persone violente, aggressive o problematiche.Dopo lo sfogo, chi ha perso la pazienza riuscirà a scusarsi con sincerità, a parlare e ad arrivare a un punto di incontro con la consapevolezza di aver risolto - o almeno, di aver provato a risolvere - una situazione di conflitto.Diversa è la situazione che si verifica quando invece, fine a se stessa, che nasce da sentimenti di odio, paura o vendetta, spesso immotivati o esagerati. In questo caso,: c’è solo uno. L’unico intento, in questo caso, è distruggere e sottomettere il partner: emotivamente, psicologicamente o - se non gli basta più - anche fisicamente, in un’escalation molto pericolosa. In situazioni come questa,, è necessario riconoscere che c’è un problema molto più profondo e che non si tratta più di un normale litigio. Si tratta di condizioni ancor più gravi se questeSe davanti a un partner rispettoso la cosa migliore da fare, dopo un litigio o una discussione, è tentare la via dell’ascolto e del dialogo, purtroppo. Infatti, è molto frequente che non ci si limiti alla messa in atto di condotte aggressive, ma che anche dopo l’eccesso di rabbia si continui acon richieste di perdono esasperate, attenzioni eccessive, dichiarazioni d’amore spropositate, ricatti morali e vittimismo per indurre il senso di colpa nell’altro. Paradossalmente, anche nel tentare un riavvicinamento,. In qualche modo, quindi, la, invischiata in una dinamica per la quale spera ogni volta che - davanti al pentimento - l’amore sia reale e che la violenza sia ormai solo un ricordo. Il tanto declamato “cambierò”, purtroppo, può essere solo una promessa illusoria. Pertanto, che anzi diventerà sempre più pericoloso finché non si decida con forza di uscirne.Cosa fare allora? Innanzitutto,. Se un rapporto ci porta a sentirci umiliati, controllati, depressi, tristi o in ansia, o ci porta “dalle stelle alle stalle” con troppa frequenza, significa che. Una volta consapevoli di questo,. Tutto questo, però, può essere davvero difficile per un ragazzo o una ragazza della tua età.o, se necessario, uè sicuramente la scelta migliore, al fine di individuare il problema, sentirsi più al sicuro e mettere fine a una situazione di sofferenza.