Litigo troppo con il mio fidanzato: cosa fare?

Scegli sempre il dialogo

E se i litigi peggiorano?

L’amore non è rabbia

Lesono parte di qualsiasi rapporto di coppia. A chi non è mai capitato di avere qualche? In una relazione,, può essere costruttivo per conoscersi meglio e utile per rafforzare il legame.A volte, però, quando, e queste si fanno troppo frequenti e aggressive, è opportuno analizzare bene la situazione.È vero, spesso siamo stressati per la scuola o per altre questioni, ma per alcune coppie. A volte si cercano addirittura i pretesti più insignificanti, senza rendersi conto che, in realtà, si sta scaricando sull’altra persona il proprio cattivo umore, e che così facendo si può ferire chi si ha accanto. A poco a pocoe, addirittura, arrivare a punte di. Se è capitato anche a te, è ora di dire: ecco una serie di consigli utili nell’ambito del, finanziato dal, ideato e realizzato in partenariato daDurante una discussione, può capitare di. Se dopo aver riflettuto a mente lucida, ti accorgi di aver esagerato, devi saper accantonare l’orgoglio e chiedere scusa. Allo stesso modo, se sai di essere nel giusto, è necessarioPer tutti è difficile, eppure prendere consapevolezza dei propri sbagli può essere un modo per rafforzare davvero il legame. Riflettere sui propri errori, saper chiedere scusa, perdonarsi e perdonare, sono sicuramente le basi per, che deve essere costruito nel tempo, senza mai smettere di essere ilSuperare un conflitto attraverso il dialogo, oltre a rendervi più forti come coppia, aiuta anche a prevenire, per le stesse problematiche. Con una comunicazione efficace, in cui entrambi sanno ascoltare ma anche parlare ed esprimere il proprio pensiero, si accresce la fiducia reciproca, si consolida il sentimento e col tempo si è in grado anche di gestire il contrasto. L’obiettivo è quello di, evitando forme violente di aggressione verbale.Può succedere che, purtroppo, pur facendo pace sul momento,. Così,. In questi casi, è necessario. Se ti accorgi che tra di voi è sempre più facile cadere nella, e che questo provoca in te, la prima cosa da fare è non assecondare più queste dinamiche. Rifletti e chiedi di riflettere sulle rispettive responsabilità e fai capire al tuo fidanzato che, o altrimenti dovraiQualora poi addirittura si arrivasse a minacce o, ancora peggio, a schiaffi o spinte, anche se può essere doloroso,comprendendo e facendo, così, comprendere anche all’altra persona la gravità di ciò che sta succedendo. Confrontati poi conL’amore, infatti, non si misura. Spesso si tende erroneamente a considerare l’intensità e la forza di un sentimento in base alla violenza delle liti che si ‘superano’, o all’In realtà, non ci si accorge che nel rapportoe, pur di non lasciarsi, ci si illude di risolvere le incomprensioni attraverso liti più o meno violente che finiscono sempre con una riappacificazione altrettanto intensa, spesso come se nulla fosse. Questo atteggiamento può essere è assolutamente controproducente, proprio perché non è sostenuto quasi mai dae quindi da un reale e saldo avvicinamento dell’uno verso l’altra., a volte anche ogni giorno, per qualunque cosa. Se le vostre diversità vi allontanano senza riuscire a convivere pacificamente e con rispetto reciproco, significa che non sono conciliabili nel vostro rapporto di coppia. Anche se la fine di una storia è sempre dolorosa, a volte è meglio lasciarsi e riacquistare la serenità perduta., anche ogni giorno, pur di non perdere la persona che abbiamo accanto. L’amore è piuttosto condivisione di tutto, anche di liti e momenti difficili che però si riescono a superare veramente solo con il dialogo e la giusta dose di pazienza e accettazione.