Vestiti e make-up "vietati" dal tuo ragazzo? Ecco perché non devi accettarlo

Gelosia: impara a riconoscere quando è eccessiva

Scenate e litigi? No, grazie

Scegli di appartenere solo a te stessa

Pronta per uscire:… ormai siamo quasi in estate e, magari, hai voglia di mettere quel. Ecco che arriva però il “veto” del tuo ragazzo, che ti chiede - più o meno con gentilezza - di cambiare outfit edche a te piacciono molto, ma che secondo luiSe ti opponi alle sue richieste, ecco che arriva la scenata o la litigata. Oppure sparisce e ti mette il muso, o addirittura minaccia di interrompere la vostra storia.Sono tante le ragazze che, come te, in una situazione del genere non sanno come comportarsi: da una parte vorrebbero evitare lo scontro, dall’altra vorrebbero essere libere di esprimersi anche attraverso il proprio look.Per questo ti spiegheremo cosa puoi fare in queste situazioni, n, finanziato dal, ideato e realizzato in partenariato daSpesso il principale motivo per cui un ragazzo chiede o, nel peggiore dei casi, impone alla propria fidanzata di non utilizzare un determinato abbigliamento o accessorio, è la. Tante volte si pensa che essa sia unache l'altra persona prova nei nostri confronti, ma non è così!che, in casi come questo, sfocia nel controllo non deve essere mai giustificata, e può denotare ancheA volte questo sentimento può essere espresso con una, ma anche con altre forme di, come minacce di lasciarsi o di “consolarsi” tra le braccia di qualcun altro. Qualsiasi sia la forma di “ricatto” che viene attuato, è importante cheQuando un ragazzo ti vieta di vestirti in un dato modo o cerca di decidere per te in qualsiasi ambito, provando a manipolarti con ricatti più o meno velati o con aggressività vera e propria,E’ importante rendersene conto e non giustificare questi comportamenti pensando che, proprio perché è così geloso, ti vuole bene. La verità è che non ti rispetta e l'affetto che pensi ti stia dimostrando, in realtà non è né sano né reale.Quandocome la scelta di indossare uno shorts o una maglietta iniziano a ripetersi e a diventare sempre più violenti, tante ragazze si ritrovano incastrate in un. Può succedere che, gradualmente, la gelosia possa, ad esempio per ciò che si pubblica sui social. Così, anche un outfit scelto per unapuò scatenare reazioni immotivate ed eccessive. Peggio ancora se i commenti e i like iniziano a moltiplicarsi. A poco a poco, le discussioni possono iniziare a: non si tratta più solamente di come ti vesti o come ti trucchi. Anche con chi parli, con chi esci e dove vai, con chi scambi messaggi o cosa posti sui social può diventare un problema. Qualsiasi cosa sembra non andare bene se non ha la sua approvazione. E spesso, è proprio quello che ti piace di più a non ottenerla.In questi casi,. Una relazione di questo genere può portare solo sofferenza, ed è per questo che ti consigliamo di farti aiutare,, che sappia sostenerti e consigliarti in questa situazione.Essere esattamente come si è, facendo ogni giorno le proprie scelte con consapevolezza, rappresenta un traguardo molto importante nella vita di una giovane donna.Forse è ancora presto per te, che sei nel pieno dell’adolescenza, ma la via da seguire è sicuramente questa:e vivere a pieno le tue passioni, le tue amicizie e i tuoi affetti, realizzare i tuoi sogni e. Per questo un partner che dice di amarti ma che in realtà ti limita, chiedendoti di essere diversa da come sei, o che addirittura ti aggredisce se non fai ciò che vuole,Accontentare qualcuno che ti vieta di vestirti come vuoi può sembrarti un piccolo dettaglio, ma non lo è per niente: in questo modo permetti a qualcun altro di decidere su qualcosa che riguarda solo te… o al massimo i tuoi genitori!, e quando ti ritrovi a scendere a compromessi che mettono a rischio il tuo modo di essere e la tua serenità,. Valuta con attenzione se il gioco vale la candela eall’interno della relazione.