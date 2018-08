6 motivi per cui possiamo essere 'felici' di tornare a scuola

Quale studente è mai stato davvero felice di tornare a scuola? Be’, probabilmente non molti, anzi, forse nessuno. Ma tornare a scuola non è un dramma totale e, anche se non sono facili da trovare, forse alcuni motivi per essere felici di tornare a studiare ci sono. Certo, trovare ragioni per non essere tristi (come già detto) è difficile, soprattutto considerando che il rientro in aula significa smettere di poter dormire fino a tardi, non poter più andare al mare, non poter più fare troppo tardi la sera ecc. Nonostante ciò, proveremo a trovare 6 motivi per avere il sorriso il primo giorno di scuola.

Fare tutti i compiti assegnati per le vacanze per iniziare tranquilli

Per prima cosa è importante iniziare senza avere da subito ansia e preoccupazioni per le possibili domande dei professori, per cui è preferibile fare tutto ciò che gli insegnanti avevano assegnato e se possibile anche ciò che avevano solamente consigliato di fare, leggere o ripassare. Certo, in questo modo non vi sentirete entusiasti di stare di nuovo in aula, ma perlomeno più tranquilli nelle prime settimane, che di solito sono più leggere.

Le prime due/tre settimane sono le più leggere

Ritrovare gli amici

Le materie "leggere"

Conoscere nuovi ragazzi e ragazze

Fare shopping... senza dimenticare il diario di Skuola.net!

Qui ci si ricollega al discorso precedente. Infatti, le prime 2/3 settimane di scuola sono solitamente le più leggere, quelle in cui si lentamente si ritorna alle vecchie abitudini e quelle in cui solitamente non ci sono interrogazioni o compiti in classe, ad eccezione dei test d’ingresso, che però talvolta non fanno nemmeno media nelle pagelle e che vengono usati dai professori per vedere chi ancora non ha “recuperato” dalle vacanze estive.Uno dei motivi principali per cui si può anche essere felici al rientro a scuola è ovviamente rivedere i propri amici dopo molto tempo. Infatti, se qualcuno parte per diverse settimane e va in vacanza fuori città, è difficile riuscire a vedersi con i compagni di classe e, talvolta, ci si potrebbe non incontrare anche per due o più settimane prima dell’inizio delle lezioni.Entrando a scuola il primo giorno, non si deve pensare sempre che sia un inferno. Infatti ci sono quelle materie che ti regalano ore tra le più piacevoli dell'anno; da questo punto di vista, non si possono non amare le ore di educazione fisica e di religione: nella prima ci si può divertire giocando a calcetto o a pallavolo oppure semplicemente chiacchierando con i propri compagni di classe dopo che il professore vi ha fatto sudare in palestra. Anche l’ora di religione è una delle materie che garantisce le ore più leggere e può essere anche utile per recuperare un po' di energie mentali.Uno dei motivi più importanti. Infatti, conoscere e imparare a rapportarsi con nuove persone è uno dei benefici principali che si traggono dalla scuola. Qualche nuovo arrivo o una gita con altre classi sono occasioni da non perdere per avere nuove amici.Un nuovo anno scolastico significa anche...nuovo corredo! E allora via a cercare un nuovo zaino, una tracolla alla moda, quaderni, astucci, penne ed evidenziatori a non finire. Andare a fare compere per la scuola è la cosa più divertente di questa fine estate per molti shop-aholic, e tra le spese pazze non può mancare il diario di Skuola.net! Perché è così utile? Ilè stato progettato per aiutarvi a superare l'anno senza intoppi, oltre che regalarvi passatempi e buon umore!Infatti, 50mila studenti hanno contribuito a creare questo diario con tantissime idee geniali:mentre la tabella per controllare la media voto e per tenere a mente le giustificazioni già usate con i professori possono darvi un bell'assist nei momenti di difficoltà. Ma ilnon è solo questo: dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso, e poi curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario che farà svoltare la tua vita da studente!

Scopri di più sul diario Salva Studente di Skuola.net >>