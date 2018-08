Cosa portare il primo giorno di scuola: come preparare lo zaino!

Si avvicina il rientro a scuola, per molti è solo un ritorno, per altri è l'alba di un nuovo inizio: scuola nuova, professori nuovi e molto spesso amici nuovi. Non solo i superficiali, ma anche i più pratici in queste occasioni vengono assaliti dal medesimo dubbio: cosa devo portare con me il primo giorno di scuola?



Cosa mettere nello zaino il primo giorno di scuola

Tutti i ragazzi che iniziano una nuova scuola non devono dimenticare quelli che, per citare i grandi della moda, chiameremo "gli essenziali" qui rappresentati da: zaino, articoli di cancelleria, un diario, e l'elenco dei libri. Gli altri, che tornano a scuola, dovranno portare, oltre agli essenziali, anche i compiti svolti durante le vacanze. Quindi, ecco la lista delle cose da mettere nello zaino:

Per la scuola:



- Quaderno o block notes, uno a righe e uno a quadretti;- Lista dei libri dove segnare i testi da comprare- Un astuccio che contenga almeno una penna e una matita, con temperamatite- Un diario su cui segnare l'orario provvisorio e le informazioni più importanti- I compiti estivi.Non serve portare già con sé i libri di testo, che solitamente vengono consigliati dai professori proprio il primo giorno di scuola. Anche l'orario potrebbe subire variazioni. Quindi, a meno che non sia esplicitamente richiesto dai professori o dalla scuola, potete optare per uno zaino leggero!

Per uso personale

- Il cellulare/smartphone, chiuso in una tasca nello zaino, spento o silenzioso;

- Una bottiglietta d'acqua

- La merenda

- Il portafoglio, con qualche euro

Non dimenticate, poi, le chiavi di casa, quelle del vostro mezzo o l'abbonamento dell'autobus. Per le ragazze, un must è un burro di cacao e una spazzola dentro lo zaino, un deodorante e un pacchetto di gomme (ma non fatevi beccare a masticare dai prof!), per essere sempre al top!

Il Diario di Skuola.net: essenziale nel tuo zaino!

Il diario è uno degli accessori fondamentali da mettere nello zaino il primo giorno di scuola. Anche i più tecnologici, ormai pieni di app di ogni tipo, non ne possono fare a meno: certo, perché il diario non è solo utile, ma anche divertente! Ogni pagina poi diventa un ricordo grazie alle frasi e alle dediche dei compagni di classe. Se poi il, sarete sicuri di superare l'anno senza intoppi. Perché?50mila studenti hanno contribuito a creare questo diario con tantissime idee geniali:a quella per tenere sotto controllo la media voto, dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso. In più curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario che ti farà svoltare la tua vita da studente!

Scopri di più sul diario Salva Studente Skuola.net >>

Cose importanti da avere il primo giorno di scuola

Cose importanti da non portare il primo giorno di scuola

Outfit da primo giorno di scuola

Non lasciate a casa la testa. Sole, mare e serate con gli amici sono ormai solo un ricordo estivo; ora la vostra mente deve concentrarsi sul nuovo anno di studio. Ma soprattutto la cosa più importante da portare con sé è la voglia di apprendere nuove cose e di vedere la scuola in questa nuova ottica: un posto dove si imparano cose tanto nuove quanto interessanti e non più un luogo dove i professori ci puniscono con i voti.E' importante lasciare a casa le inimicizie e tutti quei sentimenti negativi che l'anno passato si sono creati con alcuni compagni o anche con gli stessi professori, lasciatevi alle spalle le cattive esperienze e i vecchi rancori e cercate di vedere questo nuovo anno di scuola come un nuovo inizio, in cui tutto può cambiare e migliorare.Inutile dire che fin da subito è importante dare una buona impressione di sé sia ai professori che ai propri compagni, quindi evitate di essere scortesi, anche se lo fate solo per timidezza, e di vestirvi in maniera non appropriata alle quattro mura scolastiche: i professori sono molto attenti alla forma esteriore e all'educazione quindi evitate di masticare gomme e un abbigliamento che potrebbero giudicare più consono al mare che ai banchi di scuola. Anche la postura sul banco dice molto della vostra personalità, quindi sedete composti ed evitate di allungare le gambe in maniera vistosa, specie se siete seduti al primo banco. Per l'outfit, scegliete sempre la semplicità, funziona sempre. Durante l'anno, avrete modo di farvi conoscere ed esprimere la vostra personalità! Per il primo giorno di scuola, consigliamo jeans, maglietta e scarpa casual, per lui e per lei: ovviamente, con differenze di stile!