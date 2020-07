10 motivi per cui ci mancherà il compagno di banco (per colpa del banco singolo)

Italiano lo porti tu, matematica lo porto io

Mi lasci un cracker?

Se non so qualcosa, suggerisci

Se continuiamo a chiacchierare, ci separa

Hai visto cosa ha pubblicato su Instagram?

Professoressa, è lui che mi fa ridere

Avvisami se si accorge del telefono

Facciamo una foto per la story del giorno

Mi presti la penna, la matita, il quaderno e tutto lo zaino? Hai anche la gomma?

Lamentiamoci che ci passa

Dopo mesi dia causa del Covid-19, tutti potranno tornare tra i banchi di scuola a settembre. Per parlare di normalità, però, bisognerà aspettare ancora un po’. Ormai è dato per certo che secondo leper il rientro in sicurezza si cambieranno le classi, gli spazi a disposizione e si dirà addio al caro vecchio banco: ci saranno invececon e senza rotelle.Hai già pensato che da settembre non avrai più il tuo amato compagno di banco accanto? Eccoper cui sentirai la sua mancanza.Con l’arrivo del banco singolo inizia a dire addio alla ripartizione dei libri da portare a scuola. Se prima dell’ci si organizzava per, dal prossimo anno scolastico sarai costretto a portare tutto l’occorrente scolastico della giornata per seguire da solo le lezioni. Fai anche una scorta di... ad evidenziare le parti più importanti o gli argomenti da studiare ci potrai pensare solo tu!Anche lanon sarà più la stessa: se prima si era soliti condividere il cibo con il, da settembre ognuno dovrà pensare per la propria. Per molti questa dinamica potrebbe sembrare, per chi dimenticava sempre la merenda a casa, invece, non sarà per niente funzionale!La bontà del compagno di banco si testa nel momento del bisogno. Dal prossimo anno scolastico la distanza tra un banco singolo e l’altro non permetterà un dinamicodurante un’interrogazione o un compito in classe. Copiare non è mai positivo eda queste nuove dinamiche: in classe non voleranno più date storiche, formule chimiche o parole straniere perché parlare a bassa voce non funzionerà più.Da settembre sarà raro sentire questa frase dal momento che il gruppo classe dovrà rispettare la distanza di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19. Non ci sarà più modo, dunque, perdurante le lezioni senza passare inosservati odurante le ore di supplenza. Bisognerà adottare nuove strategie o iniziare a seguire seriamente le lezioni?Tra una lezione e l’altra sarà sicuramente capitato di accendere il telefono eper guardare gli ultimi aggiornamenti dei propri follower e dei personaggi famosi seguiti. Da settembre non si potrà piùravvicinati o far vedere, senza distanza di sicurezza, pubblicazioni altrui!Con i banchi singoli non ci sarà spazio per i burloni che trarendevano più allegra la giornata scolastica. Da settembre, inoltre, non ci potrà essere ilche faceva di tutto per farti ridere quando il docente chiedeva di leggere qualcosa.Quante volte il compagno di banco ti ha saltato dalda parte del docente? Da settembre bisognerà fare più attenzione se si ha l’abitudine di consultare il telefono durante le lezioni!Diciamoci la verità, tutti abbiamo avuto almeno una volta un compagno di classe sempre dedito aie aiper i social. Da settembre tutte le foto dovranno essere scattate a distanza!A mancare a settembre sarà anche il compagnoche dimentica sempre tutto a casa per chiedere l’occorrente agli altri. Seguendo le disposizioni, infatti, è certo non ci si potranno prestare oggetti.Cura infallibile per perdere tempo e scaricare i nervi dopo una pesante giornata è lotra compagni di classe. Chi meglio di loro conosce le dinamiche scolastiche e i professori? Con il distanziamento e la conseguente, però, non mancheranno sicuramente le frasi, i consigli e l’appoggio degli amici.