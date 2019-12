Vacanze di Natale 2019/20: date della pausa scolastica

Vacanze di Natale 2019 per ogni regione

Vacanze di Natale 2019/20 Toscana : da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi)

: da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi) Vacanze di Natale 2019/20 Marche : da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020

: da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 Vacanze di Natale 2019/20 Friuli Venezia Giulia : da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi)

: da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi) Vacanze di Natale 2019/20 Liguria : da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi)

: da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi) Vacanze di Natale 2019/20 Piemonte : da lunedì 23 dicembre al 4 gennaio 2020

: da lunedì 23 dicembre al 4 gennaio 2020 Vacanze di Natale 2019/20 Umbria : dal 23 dicembre al 4 gennaio compresi

: dal 23 dicembre al 4 gennaio compresi Vacanze di Natale 2019 Valle d'Aosta : 23 -31 dicembre e 2-4 gennaio 2020

: 23 -31 dicembre e 2-4 gennaio 2020 Vacanze di Natale 2019 Calabria : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Campania : dal 21 dicembre al 6 gennaio

: dal 21 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Veneto : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Basilicata : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Lazio : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Lombardia : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Molise : dal 23 dicembre al 4 gennaio

: dal 23 dicembre al 4 gennaio Vacanze di Natale 2019 Sicilia : dal 23 dicembre al 7 gennaio

: dal 23 dicembre al 7 gennaio Vacanze di Natale 2019 Bolzano : dal 21 dicembre al 6 gennaio

: dal 21 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Sardegna : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Abruzzo : dal 24 dicembre al 6 gennaio

: dal 24 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Natale 2019 Puglia: dal 23 dicembre al 6 gennaio

Le Vacanze di Natale 2019 2020 scuola per scuola

È arrivato Dicembre e tutti pensano già alla prossima vacanza: le miticheSe ancora non sai di preciso quandodi quest'anno, noi di Skuola.net vi aggiorniamo sulle prossimeche arriveranno a breve. Come ogni anno, il Natale dà il via a tutte le altre festività successive: Santo Stefano, Capodanno e infine l’Epifania.Guarda anche:I giorni di pausa invernale a scuola sono sempre tanto attesi dagli studenti e anche dai docenti, sia per il bisogno di riposo dallo studio, dalle lezioni e dalle interrogazioni, sia per la voglia diin ogni suo aspetto: dai regali alle abbuffate di cibo e dolci tipici!In attesa quindi della stagione autunnale e invernale, vediamo quando inizieranno e termineranno le vacanze di Natale.Nelle scuole dove è prevista la settimana corta (da lunedì a venerdì) l’ultimo giorno di scuola sarà, mentre in quelle con la settimana piena (da lunedì a sabato) saràNatale sarà di mercoledì e la notte di Capodanno tra martedì e mercoledì, giorno quest'ultimo che inaugura l’anno nuovo. L’Epifania che ‘tutte le feste porta via’ e che quindi segna il termine delle vacanze natalizie, sarà lunedì 6 gennaio 2020: per tutti quindi il rientro a scuola è previsto perIlper ogni regione è il seguente:Vi ricordiamo che il calendario scolastico regionale è preso da riferimento dalle scuole, che possono comunque auto-organizzarsi per l'autonomia scolastica, decidendo quali giorni di vacanza concedere. Per essere sicuro su quale sia l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, attendi la circolare del preside.