Primo giorno di scuola: 10 regole per tornare in classe senza stress

Svegliarsi presto, dopo circa 3 mesi in cui anche la sveglia era andata in letargo, e ritrovarsi catapultati in quella realtà scolastica fatta di compiti, verifiche ed interrogazioni, no, non è per niente gradevole. E se neanche il piacere di aver ritrovato i vostri compagni ad amici riesce a consolarvi e ad attenuare l’angoscia da rientro, non abbandonatevi allo sconforto e vediamo insieme come fare per riprendere il ritmo vincente.

10. Finire i compiti

9. Il giusto metodo di studio

8. Scandite la giornata

7. Attenti ai prof!

6. Studio pomeridiano: niente distrazioni

5. Un po' di tempo libero

4. Usate l'astuzia, non la pigrizia

3. Sonno regolare

2. Mangiate bene

1. Scegliete il migliore compagno di banco: il Diario Skuola.net!

Alcuni di voi non li hanno neanche iniziati, è vero: in questo caso, inutile stressarsi inutilmente facendo le ore piccole. Cercate di aiutarvi con appunti, schemi e riassunti per non farvi trovare totalmente a mani vuote. Il giorno prima del rientro a scuola, però, assicuratevi il giusto riposo e dormite a sufficienza in modo che, quando suonerà la sveglia, riusciate ad alzarvi dal letto senza eccessivi traumi.Per iniziare bene: munitevi di buona volontà, voglia di fare e siate fiduciosi nei confronti delle vostre capacità e potenzialità. Solo in questo modo i consigli che seguiranno saranno efficaci e voi potrete ottenere risultati soddisfacenti. Sperimentate e scegliete il metodo di studio più adatto a voi, in modo da studiare in maniera efficace, senza perdere tempo.Definite un numero di ore giornaliere di studio e stabilite una divisione del tempo in funzione dei compiti da svolgere: quando abbiamo un termine ben preciso, infatti, siamo molto più rapidi a svolgere le varie mansioni.Nel vero senso della parola, prestate attenzione ai professori. Segnate i compiti sul diario, siate rispettosi e cercate di avere con loro un rapporto di fiducia e di stima reciproca. Non vi stiamo consigliando di diventare cocchi dei prof, ma di essere collaborativi per facilitarvi la vita a scuola! Prendendo appunti a lezione, poi, dimmezzerete il carico di studio a casa.E a proposito di studio a casa, quando iniziate a fare i compiti...Spegnete o abbassate la suoneria del vostro, se qualcuno vi cerca potrete rispondere più tardi, quando farete pausa. Sconnettete ancheecc., così non verrete tentati da notifiche ed emoji e riuscirete a mantenere più a lungo la concentrazione. Quello che vi concediamo èche potrete consultare liberamente per dirimere i vostri dubbi ogni volta che trovate un “intoppo” durante lo studio.Lasciatevi un po’ di tempo libero (non tutto il pomeriggio, pero!) per passarlo con i vostri amici, per praticare attività sportive o per dedicarvi a qualche attività ricreativa.Se vi capita di finire tutti i compiti del giorno in un tempo più breve rispetto a quanto avevate stabilito, allora. Questo può risultare utile per liberare del tempo da dedicare ad attività costruttive che ancora non avevate pianificato.Dopo le vacanze è bene cercare di andare a letto e di svegliarsi sempre alla stessa ora. Il corpo si abituerà così ai nuovi ritmi veglia/riposo imposti dal dover ritornare a frequentare le lezioni.Ritornate a un’alimentazione regolare. Il vostro corpo, infatti, può aver bisogno di disintossicarsi degli eccessi delle vacanze. Niente diete drastiche o fai da te, però: solo qualche piccolo accorgimento per tornare in forma e ritrovare la giusta concentrazione.Si sa, il compagno di banco è importantissimo per sopravvivere alle lunghe giornate di scuola. Scegliere quello con cui più si va d'accordo è fondamentale perché l'anno scolastico si svolga al meglio!Ma oltre al compagno di banco in carne ed ossa, quello che vi serve per affrontare la giornata con la giusta energia e voglia di fare è il Diario Salva Studente Skuola.net, progettato per aiutarvi a superare l'anno senza intoppi, oltre che regalarvi passatempi e buon umore!Oltrecon tantissime idee geniali: ad esempio, laè utile per tenere il conto delle ore di assenza, mentre lae per tenere a mente le giustificazioni già usate con i professori possono darvi un bell'assist nei momenti di difficoltà. Ma ilnon è solo questo: dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso, e poi curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario che renderà più facile anche il ritorno a scuola!

Scopri di più sul Diario Salva Studente Skuola.net >>

Cristina Montini