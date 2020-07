Ritorno a scuola con semaforo: verde ok, rosso si sta a casa

Verde, Giallo, Rosso: in Alto Adige ad ogni colore del semaforo corrisponde un determinato scenario scolastico

• Verde: rimangono valide le regole sull’igiene e il divieto di assembramento mentre le mascherine sono previste solo negli spazi comuni.

• Giallo: le mascherine sono obbligatorie in tutti gli spazi, gli ingressi sono scaglionati secondo turni ed è necessario mantenere il distanziamento di un metro.

• Rosso: se la situazione epidemiologica precipita, si ritorna alla chiusura delle scuole e quindi alla didattica a distanza.



Fondi stanziati dal Governo per la sicurezza nelle scuole

Moltein questi giorni stanno predisponendoche verrà inaugurato a settembre quando le scuole dopo i tanti mesi di lockdown e la pausa estiva, finalmente riapriranno le porte alle comunità scolastiche.La prima campanella dell’anno non suonerà lo stesso giorno per tutte le scuole poiché la data di inizio viene decisa autonomamente dalle Regioni stesse.Se infattihanno fissato la data di riapertura delle scuole al, altre come lal'hanno invece posticipata ala causa delle elezioni regionali.In anticipo rispetto al resto di Italia, inla data di inizio è stata fissata al. Proprio in questa regione è stata trovata una soluzione "originale" per gestire il rientro fra i banchi.Guarda anche:Il dibattito sulle strategie migliori per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici a settembre fa discutere molto le istituzioni che in questi giorni stanno vagliando diverse proposte prima di scegliere le migliori da attuare.In Alto Adige è stato deciso che sarannoche da settembre in poi potrebbero profilarsi nel panorama scolastico, variabili in base allasul nostro territorio. Il modello di sicurezza che può esemplificare meglio queste tre possibili situazioni è stato identificato appunto neiMentre il Comitato tecnico scientifico è al lavoro per dare indicazioni alle scuole che dovranno organizzare il rientro in sicurezza, ognuna in maniera autonoma,per rifornire le scuole maggiormente in difficoltà di banchi singoli e arredi nuovi ma anche per reclutare più organico.Inoltre le scuole potranno anche usufruire di spazi comuni comeche ospiteranno la didattica qualora gli edifici dei singoli istituti fossero insufficienti nel garantire il distanziamento e quindi la sicurezza di tutti. Se le scuole inoltre avessero bisogno di ristrutturazioni urgenti, come il 20-30% dei presidi dichiara, non si esclude la possibilità di servirsi anche diRimane valida inoltre anche l’ipotesi degliper evitare il sovraffollamento non solo all'interno degli ambienti scolastici ma anche sui mezzi di trasporto.