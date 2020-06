Scuola a settembre, la proposta delle regioni per il ritorno sui banchi

Le norme proposte dalle Regioni: no alla mascherina in classe

In questo momento le scuole hanno finalmente riaperto per permettere ai maturandi di affrontare in presenza gli esami di Stato 2020. Tuttavia, per quanto riguarda ilancora non vi è una data certa. Sono mesi che si discute sulle misure che si dovrebbero adottare per un. Al momento però dal ministero dell’Istruzione ancora non sono state rilasciate lecontenenti i protocolli da mettere in atto per il ritorno a scuola.Ecco che quindi le Regioni hanno avanzato le loro proposte: scopriamo quali sono.È notizia di qualche ora fa che, riunite in, avrebbero iniziato ache sarebbero ideali per la riapertura delle scuole. Come? Stilando un documento con tutte le indicazioni che sono state ritenute necessarie per poter riaprire gli istituti scolastici. Un testo che, hanno fatto sapere, è giù stato recapitato al ministero dell’Istruzione per una valutazione preliminare. Ma quali sono le norme contenuto nel documento? La prima indicazione sulla quale le Regioni concordano è, indicazione che sembra essere però contraria alle linee guida individuate dal comitato tecnico scientifico (anche se il Ministero sembra intenzionato ad adottare l'approccio più rigido solamente nelle zone che a settembre avranno ancora dei contagi da COVID-19). Secondo le Regioni, invece, l'obbligo andrebbe mantenuto, o quando gli studenti si troveranno a sostare all’interno degli spazi comuni della scuola.Continuando,, soprattutto se abolito l’obbligo di mascherina,e quindi propongono di garantire per ogni alunno. Questo, però, creerebbe il problema, in più farebbe sorgere un’altra questione:all’interno delle scuole. Inoltre, le Regioni sottolineano sia l’importanza di svolgere la ricreazione all’interno della classe, siae approfondita. Ancora, nel documento si legge chee che non potranno muoversi fra i banchi, neanche durante le verifiche in classe; mentre per gli alunnio modalità cooperative ravvicinate. Secondo le Regioni, infine, non sarà, mentre per, con piatti e posate monouso; cosa che ovviamente comporterebbe un significativo aumento della quantità di plastica da smaltire.Oltre alle Regioni, come anticipato, ad intervenire sul tema è stato nelle scorse settimane anche il Comitato Tecnico Scientifico che ha proposto le sue di. Il, che è stato inviato già a partire dal 28 maggio 2020, e che sicuramente. Alla base delle linee guida del CTS ci sono due elementi ricorrenti:. Ma altre due norme rivestono un ruolo chiave all’interno del documento:che deve essere garantito con una riorganizzazione degli spazi interni alla scuola. Quindidall’istituto,là dove non indispensabile,indossata sempre all’interno della scuola, sia per insegnanti, sia per gli alunni e infine. Tutte norme condivise dalle Regioni,. Ma cosa ne penserà il ministero dell’Istruzione?La ministra Azzolina ha pronunciato delle dichiarazioni fondamentali sul rientro in classe degli studenti durante la notte prima degli esami in diretta su Radio24. Le sue parole hanno aiutato a inquadrare i. Infatti, la Ministra ha annunciato che: “A breve arriveranno le linee guida per la riapertura delle scuole. Stiamo lavorando con gli Enti Locali e siamo in dirittura d'arrivo". Inoltre, la Ministra ha anche fatto riferimento: "Ho proposto alle Regioni il 14 settembre". Ha quindi tenuto asulle scuole chiuse, dichiarando che la: "Chiusura ha permesso di salvare centinaia di persone". In più ha fatto sapere che: "Gà dal primo (settembre)" il Ministero ha intenzione di, per consentire "Agli studenti che ne hanno bisogno di recuperare eventuali lacune". Ha poi continuato assicurando che: "Se ci fosse stata possibilità di aprire le scuole prima lo avremmo fatto. Non è stato facile, né per me né per il Governo tenerle chiuse ma abbiamo messo al primo posto la salute di tutti". Infine ha aggiunto che: "Abbiamo avuto documenti chiarissimi da parte del Comitato tecnico del ministero della salute. Ricordo che a maggio c'erano ancora centinaia di morti al giorno, non ci saremmo mai potuti permettere la riapertura delle scuole e lo dico con molto dolore. Da donna di scuola - ha concluso - sentivo la campanella tutti i giorni, e non poter riaprire le scuole da Ministro è una ferita che mi porterò dietro per sempre".