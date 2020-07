come scegliere il diario scolastico

Non solo compiti

Una copertina da urlo

Ad ognuno il suo diario

Il diario che ti salva la vita

E poi c'è l'app per tutti

Diario Skuola.net 2020 2021 il Diario Salva Studente Scoprilo subito! Clicca qui!

Manca qualche tempo alla riapertura della scuola, ma non si fa che parlare di come e quando si ritornerà a settembre. Dopo i tanti mesi a casa, tanti vogliono tornare in classe e una delle cose a cui molti di voi stanno pensando è del diario per il prossimo anno.Saper individuare quello giusto non è certo facile, bisogna pensarci bene ecome fedele compagno dei prossimi mesi scolastici.Chi più del diario ti sarà accanto durante i prossimi nove mesi?Per un intero e interminabile anno, il diario raccoglie frasi memorabili, citazioni, aneddoti scolastici, firme, dediche, foto ma anche utilissimi bigliettini. Il nuovo diario Skuola.net contiene oltre 200 foglietti/bigliettini che potranno aiutarti durante i compiti in classe. Tra le ultime pagine inoltre, trovi. In particolare uno su tutti è pensato proprio per darti una mano in più con i compiti o con quei concetti che proprio faticano a entrarti in testa: un buono regalo da 10 euro da spendere per le tue ripetizioni sul sito Skuola.net | Ripetizioni . Vai alla fine del diario di Skuola.net e scopri cosa fare per averlo.che durante l’anno saranno man mano inseriti al suo interno e, quasi inutilizzabili. In ogni caso, quando in cartoleria si passano in rassegna le varie copertine, il dubbio viene un po’ a chiunque: e adesso quale scelgo? Copertina a tinta unita o multicolor? Con il diario di Skuola.netC’è, gli stessi che da bambino hanno riempito intere giornate., pieno di barzellette da leggere durante le interminabili ore scolastiche.che, consapevoli del fatto che il diario deve essere vissuto, ne scelgono uno qualunque: lo scopo è infatti quello di personalizzarlo con disegni, scritte, stickers. Al termine dell’anno scolastico, il diario sarà qualcosa di davvero unico!, ovvero pensato e realizzato da e per gli studenti come te! 50mila testoline hanno infatti contribuito a creare il diario. Il risultato è unagli spazi riservati alla tua creatività. Un diario che farà svoltare la tua vita da studente!Per chi ancora non si sentisse soddisfatto, c’è anche il diario-app di Skuola.net . Si tratta deldove scrivere tutto ciò che bisogna ricordare per la scuola e tanto, tanto altro. Materie, compiti, orario, calendario, voti e annotazioni...e tutto questo, lo potrai condividere con la tua classe!