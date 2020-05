Scuola a settembre, nuova ipotesi: lezioni da 45 minuti in gruppi piccoli

La proposta per il ritorno a scuola a settembre nelle scuole secondarie

Quale scenario si profila per tutti gli studenti che dovranno tornare sui banchi di scuola a settembre? Riusciranno a rientrare nelle care aule o continueranno a seguire le lezioni a distanza? A tal proposito,che possa permettere il ritorno negli edifici scolastici in tutta sicurezza sia per il personale scolastico sia per gli studenti.Guarda anche:La campanella di inizio del nuovo anno scolastico in partenza a settembre sembra che non suonerà per tutti. Per evitare una concentrazione eccessiva di personecome quelli a cui si è solitamente abituati ma di un rientro dilazionato.Una delle ipotesi più accreditate e discusse è quella di ridimensionare l’assetto orario settimanale con lezioni da 45 minuti a cui potranno assistere gli studenti suddivisi equamente tra quelli in aula e quelli che contemporaneamente saranno connessi da casa. In questo modo, alternando periodicamente le due metà classe, si potrebbe assicurare a tutti una parte di lezioni in presenza e una parte invece a distanza attraverso collegamenti telematici sincroni.Per ora comunque si tratta soltanto di una proposta tra le più accreditate che potrebbe comunque subire modifiche in base all’andamento dell’epidemia nel nostro Paese.