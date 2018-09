Back to school: come affrontare la sveglia alle 7:00

Lunedì è il d – day: tanti di voi sono pronti al ritorno a scuola.. pronti? In realtà non proprio, in effetti. Dopo tre mesi in cui avete praticamente dimenticato il significato della parola “mattina” vi tocca riesumare l’applicazione sveglia sullo smartphone. Stando a quanto ci avete detto in un recente sondaggio, la maggior parte di voi sarà costretta ad abbandonare l’amato letto tra le 6e45 e le 7 del mattino e siete fortunati, perché ci sarà già il sole. Pensate a quel 30% che, invece, aprirà gli occhi al buio delle 6! Come riuscire a sopportare queste alzatacce per tutto l’anno scolastico? Seguite questi semplici consigli.





Abituarsi alla sveglia

Andare a letto presto

L’importanza della colazione

Lo sport aiuta

Il Diario Skuola.net per affrontare la giornata con il buonumore

Se aspettate lunedì per ricordarvi della sveglia arriverete a scuola stile zombie nel peggior episodio di The Walking Dead. Cercate di abituarvi prima a questo triste momento: lo sappiamo che il weekend è fatto per dormire fino a tardi, ma è importante che riusciate a riabituarvi fin da subito alle 7 del mattino.L’estate sarà stata piena di serate, divertimento e nottate senza chiudere mai occhio. Questo weekend iniziate a dire addio alle ore piccole: una pizza con gli amici e tutti a letto. E ricordatevi di spegnare pc, smartphone e tv prima di mezzanotte!Inutile ribadire che fare la colazione è molto importante per iniziare la giornata al meglio. Infatti, è necessario dare il giusto apporto di calorie e di energie al nostro corpo per renderlo in grado di affrontare la giornata. Forse, molti non sanno che fare colazione aiuta la concentrazione migliorando l’attenzione a scuola e, di conseguenza, il rendimento scolastico. A questo punto, anche per i ritardatari, varrebbe la pena mettere la sveglia cinque minuti prima, no?Se il caldo e le vacanze al mare vi hanno impigrito, è arrivato il momento di ricominciare a pensare alla palestra. O al calcio, alla danza, insomma all'attività fisica che preferite. Questa domenica sera, intanto, perché non attrezzarvi per una bella corsetta al parco o un giro in bici con gli amici? Rimettere in moto fisico e organismo vi aiuterà a dormire meglio e svegliarvi più carichi e riposati.Il ritorno a scuola può essere traumatico non solo per l'alzataccia, ma anche perché, diciamoci la verità, passare tutte quelle ore seduti sui banchi fa venire tanta nostalgia di quei bei giorni di vacanza stesi al sole!E chi ha voglia di alzarsi dal letto per buttarsi a capofitto tra libri, interrogazioni e compiti in classe?Quello che vi serve, per affrontare la giornata con la giusta energia e voglia di fare, è un compagno di avventure come il Diario Salva Studente Skuola.net, progettato per aiutarvi a superare l'anno senza intoppi, oltre che regalarvi passatempi e buon umore!Oltrecon tantissime idee geniali: ad esempio, laè utile per tenere il conto delle ore di assenza, mentre lae per tenere a mente le giustificazioni già usate con i professori possono darvi un bell'assist nei momenti di difficoltà. Ma ilnon è solo questo: dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso, e poi curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario che renderà più facile e bella la tua vita da studente!

