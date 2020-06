Addio compagno di banco: banchi singoli dal prossimo anno

Settembre 2020: un inizio diverso del nuovo anno scolastico

Back to school 2020: in arrivo un nuovo prototipo di banco

Dopo la fine di un difficile anno scolastico, tra dubbi e perplessità, il Ministero dell’Istruzione sta già lavorando a un piano per il rientro in sicurezza all’interno degli istituti scolastici, soprattutto quelli situati in aree in cui la diffusione del contagio rimane tuttora critica.Anche se la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese sembra essersi attenuata, le istituzioni non hanno intenzione di commettere errori o leggerezze che possano provocare una seconda ondata massiccia del contagio.Poiché dunque la situazione generale si prevede ancora incerta per i prossimi mesi, è chiaro che a settembre 2020 non sarà possibile un rientro a scuola canonico. Il Ministero dell’Istruzione è quindi già all’opera per permetteree, secondo quanto dichiarato dalla Ministra Azzolina in un’intervista a Radio24, il MI saranno stanziati diversi fondi destinati al “rinnovo degli arredi” scolastici. Tra le proposte messe sul tavolo di discussione ci sono sicuramente quelle relative ad unache comprende da una partedestinati agli studenti e dall’altra unaadibiti a locali di istruzione: “I fondi saranno destinati al rinnovo degli arredi.permettono di recuperare spazio e noi al momento, sulla base delle indicazioni del Cts, dobbiamo mantenere. Serviranno inoltre per spazi nuovi, nuove aule e pensiamo a edifici scolastici dismessi, ma anche patti territoriali per portare gli studenti fuori dalla scuola intesa in maniera tradizionale; e serviranno per l’organico, soprattutto nella scuola dell’infanzia per poter fare lezioni in piccoli gruppi”.Guarda anche:Una delle prime attuazioni per mantenere il distanziamento sociale fra gli studenti è sicuramente quella di ripensare l’assetto dei banchi. Il Ministero dell’Istruzione in questi giorni sta valutando la possibilità di sostituire i tradizionali banchi a due posti, con una tipologia che invece prevedeSi tratta per ora di un prototipo che. A tal proposito, la Ministra Azzolina si è mostrata favorevole e risoluta alla loro distribuzione poiché ritiene che “i banchi singoli di nuova generazione fanno guadagnare metri e saranno la priorità di intervento per molti istituti. Su acquisto e distribuzione ci darà una mano il commissariato straordinario per l’emergenza”.