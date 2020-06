Back to school settembre 2020: consigli per tornare a scuola senza lacune

Recuperare le lacune prima del ritorno a scuola: consigli utili

Fate un piano di recupero fin da adesso : considerato che l’anno scolastico sta finendo in questo periodo, adesso avete una chiara idea di quello che è rimasto indietro e che non avete capito. Annotatelo, anche sommariamente, per poi tornarci quando sarà il momento.

: considerato che l’anno scolastico sta finendo in questo periodo, adesso avete una chiara idea di quello che è rimasto indietro e che non avete capito. Annotatelo, anche sommariamente, per poi tornarci quando sarà il momento. Non rimandate tutto all’ultimo : come ogni anno, non è bene fare tutti i compiti a fine agosto. Quest’anno ancor di meno, considerato che ci saranno delle lacune da recuperare.

: come ogni anno, non è bene fare tutti i compiti a fine agosto. Quest’anno ancor di meno, considerato che ci saranno delle lacune da recuperare. Chiedete ai docenti: sicuramente rimarrete in contatto con i vostri professori. Ora è il momento del riposo, ma ricordate che loro sono stati al vostro fianco durante il lockdown e che lo saranno anche dopo. Se qualcosa non vi è chiaro e nemmeno con il ripasso estivo riuscite a venirne fuori, chiedete a loro: dal 1° settembre tutti i ragazzi che sono passati con una serie di insufficienze potranno cominciare un recupero così da arrivare al primo giorno di scuola pronti e in pari con tutti gli altri compagni.

Recupera in tempo per settembre con Skuola.net|Ripetizioni

L'anno scolastico sta terminando e i ragazzi sono tutti. L'anno scolastico 2019/2020 sarà per sempre ricordato come quello del, con tutte le conseguenze che la pandemia mondiale ha riversato su tutti noi e sulla scuola. Gli studenti italiani - chi già da fine febbraio, chi dopo la prima settimana di marzo - non sono più andati a scuola a causa del lockdown e hanno dovuto seguire le lezioni del secondo quadrimestre con la, laCi sono stati mille problemi, tra connessioni difficili, fatica ad abituarsi, mancanza del contatto con i compagni... ma ce l'abbiamo fatta! Ora non rimane che aspettare la ripresa dell'a.s. 2019/2020 con la speranza che la situazione possa essere sempre migliore e che non si debba più tornare alla DaD a causa dei dati. Una sola cosa fa paura ai ragazzi che hanno vissuto con difficoltà questo: il recupero delle insufficienze. Come fare per tornare a scuola senza lacune, considerato come è andato questo anno scolastico?Sono probabilmente molti gli studenti che, complici la didattica a distanza e la situazione di- con tutto quello che ha comportato per ognuno di noi - hanno maturato una serie di. Può essere in, che magari risulta più difficile da seguire online se il docente non ha una lavagna; può essere in, che già non la capivate in presenza, figuriamoci ora; può essere in, visto che la pandemia l'abbiamo vissuta in pieno e chi ci pensava a studiare quelle del passato. Insomma, problemi ce ne sono stati e le conseguenze probabilmente si sono viste. Ora siamo in vacanza ma settembre arriverà e, a quel punto, bisognerà capire come colmare le lacune. Partiamo con qualche suggerimento fin da ora.Se i quadri di fine anno sono stati un cumulo di insufficienze, per fortuna c'è il tempo necessario per mettersi in pari. E' vero che le scuole dal 1 settembre dovranno organizzare il programma di recupero personalizzato, ma per chi vuole una mano in più c'è Skuola.net|Ripetizioni , il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 40.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento,, senza problemi in questo momento così particolare.