Ritorno a scuola, come partire al meglio

Ritorno a scuola, i consigli per la salute degli studenti

Impostare un orario di sveglia adeguato alla ripresa dell’attività scolastica fin dai giorni precedenti la prima campanella.

Ritornare ad un'alimentazione regolare basata su 5 pasti al giorno, scanditi da colazione, spuntino di metà mattino, pranzo, merenda, cena. Le linee guida più corrette sono quelle della dieta mediterranea, possibilmente con cibi provenienti da coltivazione biologica.

Ripresa graduale dello studio alternando momenti di studio a quelli di svago. Necessario, dunque, tornare a scuola con la giusta concentrazione e senza avere in testa solo il divertimento.

Per ridurre lo stress e l’ansia, è giusto organizzarsi la sera prima (anche durante l’anno), preparando lo zaino e gli abiti; per il primo giorno è importante anche svegliarsi prima per non rischiare di fare tutto frettolosamente e quindi arrivare a scuola con l'emozione del primo giorno e l’ansia di non "essere pronti".

Affrontare con positività i primi giorni, cercando di instaurare un buon rapporto con compagni e professori

Girare per le cartolibrerie e acquistare tutto ciò che occorre per il nuovo anno scolastico. Diario, quaderni, penne, evidenziatori etc... scegli un pomeriggio per comprare tutto il necessario in modo da arrivare a scuola con già tutto a posto.

Definire un numero di ore giornaliere di studio e stabilire una divisione del tempo in funzione dei compiti da svolgere: quando abbiamo un termine ben preciso, siamo molto più rapidi a svolgere le varie mansioni.

Conto alla rovescia per il ritorno a scuola. Dalla prossima settimana, in modo progressivo, gli studenti torneranno sui banchi. In realtà per quelli di Bolzano le vacanze sono già finite. Da lunedì 9 sarà la volta degli studenti del Piemonte, mentre per Veneto, Campania, Umbria e Basilicata le scuole riapriranno mercoledì 11 settembre. Il giorno successivo, martedì 12 settembre, torneranno a sedersi tra i banchi di scuola gli studenti della Valle D’Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e Lombardia. Lunedì 16 settembre suonerà invece la prima campanella dell’anno scolastico in Liguria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Calabria, Sardegna, Lazio e Abruzzo. Gli ultimi a tornare a scuola saranno gli studenti in Puglia dove i cancelli riapriranno il 18 settembre.Non è facile tornare a scuola dopo le vacanze. Anzi, per alcuni è un vero e proprio problema. C'è chi ha il ricordo di una bocciatura o l'ansia di dover incontrare di nuovo docenti con cui si ha un rapporto complicato, altri, addirittura, hanno cambiato classe o scuola e faticano a ritornare alla vita di tutti i giorni.I genitori devono tentare di mantenere un rapporto di comunicazione aperto, anche se non sempre è facile. L’avvio della scuola coincide con la fase in cui i ragazzi costruiscono la propria personalità, con numerose pressioni e responsabilità. Anche se non sempre è facile, è bene che i genitori mantengano un rapporto di comunicazione aperto, che cerchino il dialogo piuttosto che l’interrogatorio investigativo e che siano attenti a tutti i segnali che vengono dai propri figli.La famiglia, infatti,ed è fondamentale offrire sostegno emotivo alla fatica, mostrare comprensione e aiutarli a sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di applicarsi nello studio.