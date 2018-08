Ritorno a scuola: come conquistare i professori

Lo sappiamo tutti, partire con il piede giusto è sempre meglio che rincorrere alla fine dell’anno. Per farlo, ci sono diversi modi, che si concentrano quasi tutti sui professori e sull’impressione che a loro si dà. Infatti, di solito quando si parte con una serie di buoni voti e buone impressioni per poi, come spesso accade, rallentare un po’ (dato che mantenere un ritmo di studio elevato ed essere sempre attenti in classe è difficile per lunghi periodi), si può mettere in cassaforte la promozione già qualche mese prima della fine della scuola. Questo perché spesso i professori tenderanno ad aiutarti, anche alla fine dell’anno, quando gli insegnanti dovranno decidere chi promuovere, bocciare o rimandare.

Arrivare in orario e sedersi nelle prime file

Ovviamente, è fondamentale la primissima impressione, perciò,Poi, una volta entrati in classe, al momento di decidere i posti, mettersi nelle prime due file:, poiché solitamente, sedersi nelle ultime file può significare che si è disinteressati alle spiegazioni dei professori essendo più coperti e meno “esposti” agli sguardi degli insegnanti. Tra l’altro, dagli ultimi banchi, è anche più facile copiare.

Mostrarsi interessati e attenti

Partecipare alla lezione

Non sembrare timidi

Quando il professore spiega, è importante mostrarsi attenti e interessati. Per l'insegnante questo sarà un ottimo segnale, farsi vedere annoiati e disinteressati sarebbe un segnale pessimo. Si sa, lo scarso interesse per la propria materia non è mai piaciuto ad alcun professore. Un altro modo per sembrare attenti è mostrarsi interessati. Questo farà sembrare che vi stiate davvero interessando e che abbiate seriamente voglia di capire ciò che viene spiegato dal professore. Poi, può aiutare anche prendere appunti e annotarsi continuamente le cose che non si sanno o che non ci si ricorda bene. Facendo entrambe queste cose, sembrerete proprio degli studenti modello che hanno la seria intenzione di imparare e comprendere. Ovviamente, ci si deve dedicare anche a fare buona impressione con i vecchi o con i nuovi compagni di classe. Perciò, è meglio sembrare da subito amichevoli e loquaci, piuttosto che timidi e taciturni.

