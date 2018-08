I migliori atenei dove studiare Lingue: classifica Censis 2018

Le lingue sono la tua passione? Sogni di studiare lingue tutta la vita, di conoscerle tutte a memoria e diventare così un incredibile traduttore? Allora non puoi che iscriverti al corso di Laurea in lingue. Ma quale sarà l' università di lingue in Italia ritenuta la migliore? A rispondere a questa domanda da un milione di dollari ci pensa la classifica 2018/19, stilata da Censis, delle migliori università di lingue. La ricerca analizza i corsi triennali di area linguistica proposti dai diversi atenei statali, utilizzando due criteri di valutazione: 'progressione di carriera', ovvero le possibilità di trovare lavoro una volta laureati; 'rapporti internazionali', cioè la capacità delle facoltà di aprire ai propri studenti prospettive anche al di fuori del nostro Paese. In questo modo è stato possibile individuare le 10 migliori università di lingue in Italia.

L'Università degli Studi di Venezia è una delle. I suoi 90 punti tondi di media consentono all'ateneo ligure di restare tra le prime dieci università dove studiare lingue. L'ateneo lagunare è considerato un'eccellenza per "progressione di carriera", con ben 104 punti in questa categoria, ma solo con 76 punti per i "rapporti internazionali", fattore che la trascina giù in classifica.All' ottavo posto della classifica del Censis sulle, con 91 punti, c'è l'Università di Pavia. Questo ateneo riesce a raggiungere un buon 79 per quanto riguarda "progressioni di carriera", ottenendo però un ottimo 103 per quanto riguarda "rapporti internazionali"; uno dei punteggi migliori d'Italia.L'Università degli Studi di Perugia perde terreno e si ferma in settima posizione. Anche in questo caso il motivo è da individuare in uno squilibrio nell'offerta per i suoi studenti: se, infatti, da una parte la facoltà di lingue umbra raccoglie 101 punti nei "rapporti internazionali", dall'altro lato crolla nella "progressione di carriera" (appena 87 punti per lei).In sesta posizione, con solo mezzo punto in più rispetto alla precedente, troviamo l'Università degli Studi di Genova, con un punteggio totale di 94.5 punti. L'ateneo ligure non ha troppo scompenso tra una voce e l'altra, ottenendo due ottimi punteggi: 91 per la "progressione di carriera" e ben 98 punti alla voce "rapporti internazionali".L’Università degli Studi di Udine si riconferma al quinto posto, costante rispetto all'anno prima. Non sono bastati i 101 punti ottenuti nella categoria "rapporti internazionali" per farle scalare la classifica. Infatti l'ateneo friulano è stato spinto di nuovo indietro dai 93 punti realizzati per la "progressione di carriera".Se l'anno scorso l'ateneo trentino era secondo, quest'anno perde posizione e deve accontentarsi di un terzo posto a pari merito con l'Università di Bologna. Con 101.5 punti si classifica in quarta posizione. Perde terreno in entrambe le categorie, arrivando a un punteggio di 107 punti per "progressione di carriera" ma arretrando nettamente con soli 96 punti per i "rapporti internazionali".Rimaniamo sul terzo gradino del podio della classifica del Censis sulledove troviamo troviamo l’Università degli Studi di Bologna, sempre con 101.5 punti. L’ateneo bolognese si distingue non tanto per i "rapporti internazionali" (dove si ferma a 98 punti) ma per la "progressione di carriera", in cui ottiene ben 105 punti.Seconda posizione per l'università di Modena e Reggio Emilia, che guadagna una posizione rispetto all'anno scorso, scalando il podio. Il successo della suaè frutto soprattutto del suo impegno per le "progressioni di carriera", che gli frutta ben 106 punti. Ma non lascia di certo indietro i "rapporti internazionali", che si stanziano a un punto di distanza con 105 punti. Complessivamente raggiunge 105.5 punti.L’Università degli Studi di Trieste si conferma un punto di riferimento per lo studio delle lingue; anche nel 2017 e nel 2018 è infatti la. L’ateneo triestino distacca tutti gli altri con i suoi 110 punti totali, il massimo. Infatti prende pieni voti in entrambe le categorie: due 110 sia per "relazioni internazionali" che per "progressione di carriera", confermandosi saldamente in testa. Un'eccellenza a tutti gli effetti.

Ecco la classifica completa delle migliori università statali d'Italia in cui studiare lingue: