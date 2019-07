Classifica Censis Università 2019 2020: migliori atenei in Italia

Migliori università Censis 2019/2020: Bologna la prima tra i mega atenei

Classifica Censis migliori atenei 2019/2020: L’Università di Perugia vince tra le grandi

Università di Trento regina degli atenei medi secondo la classifica Censis 2019/2020

Classifica Censis migliori università 2019/2020: tra le piccole svetta ancora Camerino

Politecnici classifica università Censis 2019/2020: il migliore è il Politecnico di Milano

Migliori università private 2019/2020 Censis: Bocconi, Cattolica, Lumsa, Luiss, Bolzano

La classifica Censis 2019/2020 dei migliori atenei: tutte le graduatorie

È una delle domande che accompagnerà per tutta l’estate molti dei ragazzi che si sono appena diplomati:Non basta, infatti, scegliere il percorso formativo che si vuole intraprendere. Perché, a parità di facoltà e di corso di studi, l’ateneo in cui si deciderà d’iscriversi può fare una grande differenza. Come ogni anno, però, c’è un valido strumento per capire dove conviene studiare: la. L’istituto di ricerca ogni dodici mesi elabora una graduatoria nazionale che(più di 40mila iscritti),(da 20mila a 40mila iscritti),(tra 10mila a 20mila iscritti),(fino a 10mila iscritti),. In più, c’è anche la classifica delle(piccole, medi e grandi). Ma quali sono gli atenei consigliati dal Censis per l’anno accademico 2019/2020? Andiamo a scoprirli.Tra i, mantiene la prima posizione nella classifica delle migliori università 2019/2010 l’, con un punteggio complessivo pari a 90,8. Conferme, rispetto a dodici mesi fa, anche al secondo posto, dove troviamo l’(88,7). Terza posizione per l’(86,3) che però scende di una posizione. Si ferma nuovamente ai piedi del podio la corsa dell’(84,3): quarta piazza per lei. Segue l’(83,0), che sale dal settimo al quinto posto e supera l’(82,5), che retrocede al sesto. Ultima tra i mega atenei statali è l’, preceduta dall’. L’è terzultima e sostituisce la, che guadagna una posizione.Passando ad analizzare i migliori atenei di grandi dimensioni secondo la classifica Censis 2019/2020 spicca ancora una volta, con un punteggio complessivo di 90,2 punti, l’. L’(90,2) mantiene la seconda posizione aumentando, rispettivamente di 4 e 3 punti, gli indicatori relativi alle strutture per gli studenti e all’internazionalizzazione. Posizioni stabili anche al terzo e quarto posto: ci sono l’e l’(con 89,7 e 88,0 punti). Quinto posto per l’e l’(87,3), che rimpiazza l’, scivolata in nona posizione (83,5). Sesto posto della classifica dei migliori grandi atenei 2019/2020 l’, che guadagna otto posizioni. Penultima tra i grandi atenei è l’(79,0 punti). Chiudono la classifica, con il punteggio ex aequo di 75,5, leL’in dodici mesi guadagna ben due posizioni e si pone al vertice della classifica Censis 2019/2020 delle migliori università statali di medie dimensioni (con un punteggio complessivo pari a 97,0); l’incremento maggiore, l’ateneo trentino, lo registra nelle strutture per gli studenti e nell’internazionalizzazione (rispettivamente 9 e 7 punti in più). A cedere il primato è l’, che ora si trova al secondo posto (con 95,3 punti). La terza posizione è condivisa dagli atenei friulani: l’e l’ottengono lo stesso punteggio (91,2), entrambe in ascesa grazie alle maggiori borse di studio, alla bontà delle strutture per gli studenti, alla comunicazione e ai servizi digitali. Al contrario, precipita dalla seconda alla quinta posizione l’, penalizzata dalla perdita di 12 punti in internazionalizzazione. Chiudono il ranking - all’ultimo, penultimo e terzultimo posto - l’, l’e l’Pochi cambiamenti nella classifica delle migliori piccole università Censis 2019/2020. Anche quest’anno a dominare è l’, con un punteggio complessivo pari a 93,0. Così come la seconda e la terza posizione sono nuovamente ad appannaggio dell’(82,2) e dell’(82,0). Quarto e quinto posto, sono invece occupati dall’(81,3) e dall’(80,5), che risalgono ciascuna di due posizioni. In penultima e ultima posizione ci sono, rispettivamente, l’e l’La graduatoria Censis 2019/2020 dei migliori Politecnici vede nettamente al primo posto il(con un punteggio complessivo di 95,8). Lo insegue, in seconda posizione (una in meglio rispetto all’anno scorso), il(91,5), che fa retrocedere in terza posizione lo. Chiude la classifica il, che chiude la classifica.Infine uno sguardo agli atenei non statali. Lechesvettano nella classifica delle migliori università Censis 2019/2020 sono: per quel che riguarda i grandi atenei privati (oltre 10.000 iscritti) in prima posizione c’è anche quest’anno l’(96,8), seguita a distanza dall’(87,4); tra le università private di medie dimensioni (da 5.000 a 10.000 iscritti), primo posto per la(90,0), seguita con un distacco minimo dalla(89,8), mentre loè al terzo posto (83,0); tra i piccoli atenei non statali (fino a 5.000 iscritti) selezionati dal Censis è lache continua a occupare il vertice della classifica (con 102,4 punti), seguita dalla(91,0) e dall’(83,6), che passa dalla ottava posizione dello scorso anno alla terza.Ma come si arriva alla? Tra i parametri presi in considerazione (alcuni già anticipati) ci sono: la qualità dei servizi erogati, le borse di studio e le altre misure per garantire il diritto allo studio, le strutture disponibili, la comunicazione e i servizi digitali, il livello di internazionalizzazione. Che servono ad elaborare ilsecondo ladegli studenti e i. Da quest’anno, poi, si sono aggiunti altri parametri quali: l’occupabilità dei laureati delle università statali, il grado di soddisfazione per i servizi (aule, biblioteche, postazioni informatiche) di chi ha già frequentato l’ateneo, una mappatura di quelli che dispongono della «carriera alias», ovvero uno strumento Lgbt-friendly per agevolare le persone in transizione di genere (ad oggi hanno aderito 42 atenei statali su 58). Ogni parametro ha la sua classifica:, a seconda delle esigenze dei singoli studenti. Sono tutte