L'Università costa meno con un 100 alla maturità: ecco dove le eccellenze non pagano le tasse (o quasi)

Dove il 100 vale la retta

Esenzioni ed esoneri ‘particolari’

Ogni ateneo stabilisce le sue regole

Avete presente quando vi dicevano che studiare sarebbe stato un investimento per il vostro futuro? Ecco, per chi qualche anno fa ha seguito il consiglio, potrebbe essere arrivato il momento di riscuotere questo fondo, che non è andato affatto perduto. Anche l’applicazione nello studio, infatti, se si traduce in qualcosa di buono può essere quantificata e tradotta in soldi e risparmi. È quello che da anni provano a dimostrareottenuti agli esami di maturità sonoda versare all’università una volta iscritti. In pratica,ai corsi di laurea. Oppure beneficia di una sostanziosa riduzione. E la cosa, a fronte anche di un rendimento brillante negli esami universitari, spesso può ripetersi anche negli anni successivi al primo. Basta navigare nei loro siti per verificarlo, come ha fatto Skuola.net.La maggior parte delle università, in realtà, parla di esoneri parziali o di contributi minimi. Insomma, uno sconto sulle tasse ‘per merito’ e non, come solitamente avviene, per capacità economica. Tuttavia ci sono degli atenei per i quali i 100 e i 100 con lode (a seconda dei casi solo questi ultimi oppure entrambi) valgono addirittura. “La ricerca più nobile è la ricerca dell’eccellenza.”, diceva il presidente degli Stati Uniti, Johnson. E a recepire il messaggio sono state università come la romana, l’università degli studi di, l’università delle, l’università di, dove il primo anno di corsi è gratuito, le ‘sarde’. Qui, in pratica, si pagano solo l’imposta di bollo e la tassa regionale., invece, c’è un’equa ripartizione delle tasse universitarie tra struttura e studente:. Questa modalità avviene all’università degli studi(per chi ha preso almeno 95 alla maturità ) e all’università(solo per i 100 e lode). Anche allal’esonero riguarda solo i ‘lodevoli’, ma(si deve pagare solo la prima, comprensiva della quota d’iscrizione). In altre università ancora, come quella degli studi diottenuto all’ esame di Stato : esonero totale se lo studente si è diplomato con 100/100 e lode, riduzione del 50% per chi è arrivato a 100/100, riduzione del 25% per chi ha preso un voto tra 95 e 99/100.Ma la galassia delle agevolazioni per le matricole meritevoli è molto più articolata. Tanti atenei, sfruttando il principio dell’autonomia universitaria, hanno nel tempo introdotto regole tutte loro. Ogni struttura fa storia a sé. Ad esempio, all’università, gli iscritti che portano in dote un 100 alla maturità, per coprire tutte le spese del primo anno di lezioni, sono tenuti a(più le spese di bollo e la tassa regionale)., nel regolamento si leggeper “studenti iscritti ad un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico), che abbiano conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti”, cioè il diploma. Ma con 100 o 100 e lode? Cosa si intende per “massimo dei voti”?Particolare quel che accade all’universitàdove è in vigore il seguente sistema, di tipo proporzionale: “dal pagamento del contributo unico universitario dovuto[...]” destinato agli studenti “con voto di maturità di 60/60 e 100/100".(qui, da applicare sulla seconda o la terza rata). Un dettaglio che tende una mano anche ai vecchi diplomati, gente che come minimo ha fatto la maturità una ventina d’anni fa. Metti che vogliano tentare con l’università in tarda età?