Come e quando iscriversi al primo anno di università: guida all'immatricolazione

Iscrizione all’università 2019/2020

Immatricolazione all'università: guida completa

L’iscrizione all'università è un momento di un’importanza da non sottovalutare. E’ uno dei primi passi verso “il mondo degli adulti”, lasciando il caldo confortevole del liceo., edprima di intraprendere quest’impresa. Ecco perché noi di Skuola.net vogliamo supportarvi anche durante questo passaggio delicato, fornendoviBisogna fare un chiarimento come premessa: l’iscrizione al test d’ingresso e l’immatricolazione. Nel primo caso si ha accesso solo alla prova per entrare alla facoltà scelta, mentre il secondo passaggio sancisce l’inizio della tua vita universitaria, permettendoti di seguire le lezioni e di dare degli esami.Se il corso di studi che ha scelto di seguire prevede il test d’accesso, allora per l’immatricolazione, verificare se l’hai passata con successo e solo dopo potrai immatricolarti.Il primo requisito indispensabile per richiedere l’immatricolazione ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o a percorso unitario èo di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto come equivalente al diploma.Per iscriversi è poi necessariopubblicata sul sito della Facoltà o sul Manifesto degli Studi, dove sono presenti tutti i Corsi di Laurea che ogni anno le varie Università pubblicano.non c’è una data unica di scadenza per l’immatricolazione, ogni ateneo decide autonomamente, quindi è sempre bene tenere d’occhio il sito del corso di studi che hai scelto.L’iscrizione si svolge, di solito, compilandodisponibili o sul sito dell’università o presso le varie segreterie. Insieme ai moduli per l’iscrizione riceverete ancheindispensabili poi per determinare la mole delle tasse da pagare nell'arco dell'anno accademico.L’immatricolazione vera e propria, comunque,, insieme alla quale bisognerà pagare anche. A completamento del tutto, entro la data di scadenza per l'immatricolazione,della scuola superiore o il certificato sostitutivo.Una volta completati tutti questi passaggi,a tutti gli effetti.