Amazon Prime per studenti universitari a metà prezzo

Novità per tutti gli studenti universitari da. Infatti il noto servizio di commercio elettronico ha lanciato anche per l'Italiacon un prezzo speciale. Prime Student, infatti, consente agli studenti di vedere film e serie TV, ascoltare musica in streaming, accedere a sconti su prodotti nelle categorie più popolari e beneficiare di spedizioni rapide e gratuite al costo di 18 euro annui, a cui si aggiungono 90 giorni di prova gratuiti sponsorizzati da. Ovviamente è possibile cancellare la propria iscrizione quando si vuole, anche restando all'interno del periodo dei primi 90 giorni gratuiti.L'offerta è aperta a tutti gli studenti che frequentano una qualsiasi università italiana: l'iscrizione a Prime Student si fa dalla pagina dedicata sul sito di Amazon: dopo il periodo di prova di 3 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente, per un massimo di 4 anni. Per iscriversi bisogna usare il proprio indirizzo email universitario. Andare fuoricorso non aiuta quindi a mantenere il servizio Amazon Prime a costo dimezzato per un periodo di tempo più lungo di 4 anni dalla iniziale sottoscrizione. Il servizio non va bene nemmeno per coprire l'intero corso di studi se si tratta di una laurea quinquennale o di una scuola di specializzazione.Gli iscritti a Prime Student possono inoltre beneficiare di offerte esclusive, non disponibili per i clienti Prime "normali", elencate alla pagina Amazon.it/student. Saranno inoltre disponibili da subito: fino al 15% di sconto sui beni di prima necessità, il 20% di sconto su, il 15% di sconto su una selezione di cuffie e altoparlanti, il 5% di sconto su una selezione di CD e DVD, il 9% di sconto su uno smartphone, il 10% di sconto sui. Per gli iscritti alla formula Prime Student ci sono inoltre contenuti mensili extra per i titoli videoludici più popolari suIl servizioè incluso: dunque via libera a spazio illimitato e gratuito per salvare, condividere e accedere alle proprie foto da desktop, applicazioni mobile e tablet. Non solo: Amazon Prime comprende anche l’abbonamento a, il servizio di streaming di film e serie tv di Amazon;, che invece come si intuisce è un servizio di streaming di musica; e, per leggere una selezione di ebook periodicamente aggiornata. Il rinnovo mensile del servizio è automatico.