Silvia Cesana in arte Sissi che canta Calcutta a XFactor: chi è e video

Nell’ultima puntata della, i riflettori hanno decisamente illuminato le singolari qualità canore di, una giovane cantante che sul palco si fa chiamare ilDopo l'esibizione nelle, la prima fase del programma, ha conquistato tutti riuscendo ad ottenere l’accesso immediato e diretto alla seconda fase delCantando ‘’ diinfatti Sissi ha ottenuto lae ildel programma che si sono dimostrati molto entusiasti e stupefatti del talento trainante della giovane artista che in pochi minuti di esibizione si è guadagnata, motivati e accompagnati dai encomi e applausi.La veterana del programmaha infatti definito la voce della giovane cantante molto 'affascinante', elogiando la sua capacità di esecuzione semplice ma perfetta, giudizio condiviso anche dache ha dichiarato di non apprezzare gli eccessi e gli ‘svirgolini’ in cui talvolta gli artisti scivolano.‘Dare una seconda vita’ ad un brano molto difficile da reinterpretare è stato il grande merito che ha convinto anche il nuovo giudice(frontman dei Subsonica). Anche il parere dell’ l’ultimo giudice, dichiarandosi ‘imporessionato’ dall’esibizione, ha confermato il giudizio positivo e unanime dei colleghi, determinando quindi l’accesso diretto al Bootcamp di Sissi.Guarda anche:è nata a Erba, in provincia di Como,fa. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza coltivando la sua passione per la musica e per il canto tanto da farsi largo nella, grazie a cui ha ottenuto un contratto e ha avuto l'occasione di intraprendere una collaborazione con un artista di livello come Fortunato Zampaglione.La sua cultura all’interno del panorama musicale è varia e abbraccia diversi generi come il soul,il rap, il rock e artisti di fama mondiale come David Bowie, Marc Bolan e Amy Winehouse. La sua passione per quest’ultima indimenticabile artista, ha portato Sissi a ricordarla in un suo tatuaggio e a collaborare con il chitarrista della cantante scomparsa, Kristian Marr.Nonostante i molteplici interessi musicali, le preferenze di Sissi si proiettano sul genere rap e sulla musica urban, e il suo disco preferito rimane Channel Orange di Frank Ocean.Insomma, la sua carriera è appena iniziata ma già su Instagram il suo profilo vanta bene la sua carriera fino ad oggi conta, disponibili su Spotify: ‘Just a game', Don't lie to me again', 'Earthbound'.