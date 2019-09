Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti: le 10 canzoni indimenticabili della band

10. Non caderci mai più

9. Zero stare sereno

8. Sold Out

7. Pamplona

6. New York

5. Completamente

4. Maradona y Pelè

3. Felicità puttana

2. Questa nostra stupida canzone d’amore

1. Riccione

A quanto si è appreso nelle scorse ore,, il frontman della band che ha reso il genere indie mainstream,per continuare la sua carriera come. Decisione che ha senza dubbio, tra chi è contento della sua scelta, e di chi invece ne condanna i motivi e i modi.Tuttavia ormai la scelta è stata fatta, e, che tutti abbiamo canticchiato almeno una volta.Brano del 2017,è uno dei singoli della band pubblicato a maggio 2017, subito prima della hit Riccione. Il brano mette cerca di avvertire una ragazza dal pericolo che corre “ricadendo” nuovamente in, ed espresso anche attraverso l’alcol (Non raccontare del vino che è troppo pericoloso / Lo sai meglio di me, che fa fare cose bellissime).E’ una canzone, uscita il 30 agosto 2018, che rappresenta con immagini familiari e note a tutti, che al suo interno vede anche un omaggio velato ad Albachiara di Vasco Rossi.Su questo brano è stato proprioa voler rilasciare una dichiarazione a poche ore dalla sua uscita: "Sold Out la immagino come un film di Sorrentino. Grossa, fotografica, scura, impressionista, più verosimile che vera, tra sogno e realtà. Ci ho messo più visione che storia, storia compiuta, di fatti, intendo. È epica. È traumatica. È un desiderio, una proiezione."Una delle hit dell’estate, anche se non è proprio dei Thegiornalisti, ma è senza dubbio, in collaborazione con Fabri Fibra. Pamplona è stato anche certificato disco di Platino nel 2017.New York, pubblicata il 7 settembre 2018, è il terzo e ultimo singolo estratto dal quinto album dei Thegiornalisti,. Tommaso Paradiso l’ha definita come "".E’ il terzo e ultimo singolo estratto dal quarto album in studio,, uscito a fine settembre 2016. La canzone vuole essere un’accusa contro tutti quelli cheche ha accompagnato tutta l’estate 2019. Il nostro Tommaso ha ammesso di, quando era troppo accaldato nell’afosa Roma di inizio giugno e“Descrive uno stato d’animo di assoluto e spensierato benessere: la sensazione di essere maledettamente felici e di volerlo urlare al mondo o semplicemente a qualcuno attraverso un audio su Whatsapp" queste le parole della band nel giorno del lancio della hit estiva dell’estate 2018: unIl brano, consu YouTube, è una, Tommaso Paradiso, che racconta di un uomo, interpretato nel videoclip da, in balia dei propri sentimenti e delle proprie fragilità.La canzone che ha consacrato i Thegiornalisti come uno dei gruppi, ricreato e parodizzato in lungo e in largo sul web, ha raggiunto esu YouTube, e ancora oggi i numeri continuano a crescere.