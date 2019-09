X Factor 13: tutte le curiosità che non sapevi sui giudici

Samuel e i suoi follower

In attesa della prima puntata diin onda stasera, l’unica cosa che abbiamo avuto modo di conoscere sono i 4 temuti giudici che decideranno la sorte degli aspiranti cantanti. Quest’anno i giovedì sera ci terranno compagnia:. Ecco un po’ di curiosità insolite su questi personaggi che vi aiuteranno sicuramente a conoscerli meglio.Il cantante dei subsonica ha un bellissimo rapporto con i social! Il suo account Instagram infatti registra più di! Samuel non perde occasioni di postare stories divertenti o backstage dei suoi concerti.All’inizio della sua carriera Samuel scriveva molte. Nonostante con i Subsonica abbia scelto di cantare tutto in italiano, resta molto legato ai suoi scritti in lingua con i quali si è esibito con l’altro gruppo di cui ha fatto parte, iNel 2009 la cantante ha avuto una relazione di due anni con il. I due avevano resa pubblica la cosa ed erano davvero una bella coppia! Secondo Malika, la relazione tra loro è giunta a un termine perché lui era “troppo bambino”.All’età di 17 anni (nel 2001), Malika Ayane da alla luce la sua, nata dalla relazione con il suo fidanzato dell’epoca. Anni dopo rimase incinta dopo il matrimonio con Federico Brugia, che non riuscì purtroppo a portare a termine.Mara qualche anno fa ha reso pubblico un piccolo segreto. Durante il suo matrimonio è stata spettatrice di alcunie per vendicarsi racconta di essersi data al gioco d’azzardo per un periodo.All’inizio della sua carriera, nel 2011, cominciò a pubblicare dei, che però non ebbero così tanto successo. Il cantante una volta diventato famoso, ha deciso di rimuovere i video dal canale, per cui oggi non sono più visibili.Ebbene sì. Sfera Ebbasta il king della trap è un. Ha dichiarato di ascoltare spesso le canzoni del campione di incassi inglese, non se lo aspettava nessuno!Il matrimonio della Maionchi con l’attuale compagno dev’essere stato un vero evento. Peccato che mancava uno degli ospiti più importanti,! Questa infatti ha dichiarato che non avrebbe partecipato alla cerimonia perché i matrimoni le mettono tristezza.Prima di intraprendere la carriera da cantante, Malika Ayane si diede molto da fare. Fece almenodopo la nascita della bimba Mia, da cameriera a barista si dedicava al canto nei locali dove lavorava. Il venerdì sera le lasciavano mezz’ora per cantare, pochi anni dopo riempiva gli stadi.Il suo vero nome èma da dove nasce il nickname particolare del cantante? Dovendo creare un profilo Facebook, fu costretto a inserire un cognome. Non avendo in mente nulla scrisse “Ebbasta”, questa è quindi l’origine del nome per cui lo conosciamo oggi.