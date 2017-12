“Stranger Things”: 10 curiosità che forse non conoscevi

E’ una delle serie tv che ha riscosso più successo in assoluto, conquistando il pubblico di mezzo mondo. In molti infatti non riescono più a farne a meno! Se sei anche tu un fan sfegatato, di quelli che hanno rivisto più e più volte ogni puntata, siamo certi che alcuni dettagli potrebbero esserti sfuggiti. Non sei convinto? Leggi l’articolo e scoprilo! Ti avvertiamo, però, alcune curiosità potrebbero contenere riferimenti ad episodi che ancora non hai visto!

10. la malattia di Gate

9. La paura di Millie Bobby Brown

8. Il peso del casco di Undici

7. Più di 1000 provini

6. I riferimenti a Stephen King

5. La produzione ci ha visto lungo

4. Il sogno nel cassetto

3. Un effetto vintage

2. La bravura di Sean Astin

1. Stranger Texts

una malattia che incide sul rallentamento della crescita e sullo sviluppo anomalo delle ossa del cranio e della clavicola. Questoper spaventare gli altri ragazzi.i produttori gli hanno permesso di improvvisare molte scene.nonostante la sua giovane età, non solo ha dimostrato di saper recitare bene, ma è anchePer questa serie tv, si è dovuta rasare ma era molto preoccupata per il taglio dei capelli. Così per convincerla,Ci sono stateper permetterle di galleggiare nella piscina, la produzione ha dovuto versareQuando, invece, deve entrare nell’altra dimensione, ha unPer la serie,per trovare i protagonisti. Tutte le audizioni si sono svolte con scene prese da Stand By Me, questo infatti è uno dei principali riferimenti di Stranger Things.: i titoli delle puntate sono ispirati a font di alcuni suoi libri e la piccola Eleven è un mix tra le protagoniste di di “L’Incendiaria” e “Carrie”. Lo stessotanto da farci un post su twitter.Tutti iLa scelta è stata quanto mai azzeccata: la voce di Gaten è cambiata così tanto che è stato impossibile aggiungere altri dialoghi.L’attore Finn Wolfhard (Mike Wheeler) ha unE’ un grande fan di Sam Raimi. Ci riuscirà?Nonostante la serie sia stata girata in digitale ed alta definizione, ha laè l’effetto vintage ottenuto in post-produzione.ma Sean Astin, l'attore che lo interpreta, si è dimostrato così bravo che i Duffer Brothers hanno deciso dargli maggiroe importanza attraverso la scena della sua morte.I protagonisti della serie, al di fuori delle scene, si tengono in contatto con“Stranger Texts”.Lulu Chen