Le uscite Netflix settembre 2019: Film e serie TV

Serie tv in arrivo a Settembre 2019 su Netflix

1 Settembre: Archer - stagione 1

- stagione 1 6 Settembre: Elite - stagione 2

- stagione 2 13 Settembre: Unbelievable - miniserie

- miniserie 13 Settembre: Marianne - stagione 1

- stagione 1 20 Settembre: Criminal - serie completa

- serie completa 20 Settembre: Disincanto - stagione 2

- stagione 2 25 Settembre: Le regole del delitto perfetto - stagione 4

- stagione 4 25 Settembre: Abstract - stagione 2

- stagione 2 26 Settembre: Brooklyn nine-nine - stagione 5

- stagione 5 27 Settembre: The politician - stagione 1

- stagione 1 27 Settembre: Vis a Vis - stagione 4

Film in uscita su Netflix Settembre 2019

1 Settembre: Blade Runner: The final cut

1 Settembre: Dirty Dancing - Balli proibiti

2 Settembre: Operazione U.N.C.L.E.

14 Settembre: Smetto quando voglio: Ad honorem

15 Settembre: 2001: Odissea nello spazio

15 Settembre: Pulp Fiction

19 Settembre: Le ali della libertà

27 Settembre: All’ombra della luna

