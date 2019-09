Michele Bravi torna a cantare: i primi concerti dopo incidente

Il primo concerto di Michele Bravi dopo l’incidente: già sold out

Michele Bravi: annuncia una nuova data

Michele Bravi, il vincitore della settima edizione di XFactor, era- soprattutto social, ma anche artistico - da quando, lo scorso novembre, è stato coinvolto in unnel quale. Adesso, a quasi un anno dal tragico accaduto, Michele sta annunciando delledall’annuncio del ritorno sulla scena della giovane promessa della musica italiana, Michele Bravi,. L’annuncio è arrivato tramite post Instagram e Facebook sui canali ufficiali del cantante:, in un concerto intimo, piano e voce,di Milano.E a pochi giorni dalla notizia del suo ritorno in scena, e visto ildella prima data, il giovane cantante, sempre tramite social rilancia:. Sempre tramite un post Instagram il cantante ha aggiunto un nuovo evento, andando così a delineare una specie di mini tuor ritornando nel panorama musicale italiano. La seconda data si terrà, sempre sul palco deldi Milano, di nuovo. I biglietti non sono ancora disponibili, ma sarannoe nei punti vendita autorizzati