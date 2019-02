Sanremo 2019, Per un milione di BoomDaBash: Testo, parole, significato

Gruppo storico della musica italiana, i BoomDaBash saranno anche loro protagonisti del palco di Sanremo 2019. Per questo singolo il gruppo si è servito di vari autori come Federica Abbate, Rocco Hunt e Takagi. Questo brano farà parte della nuova versione dell’album uscito lo scorso 8 febbraio, “Barracuda Predator edition”.



Per un milione: testo e parole

La canzone tratta il tema del diventare genitori, Il gruppo rivela che nel brano si sentiranno anche voci di bambini. Anche se è una canzone delicata, non mancherà l’energia.

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole



E non c’è niente al mondoDi migliore di teNemmeno vincere un milioneTi giuro che l’attesa aumenta il desiderioÈ un conto alla rovesciaCol tempo a rilentoPerò ti sto aspettando come aspetto un trenoCome mia nonna aspetta un ternoAspetterò che torni come aspetto il soleMentre sto camminando sotto un acquazzoneCome una mamma aspetta quell’ecografiaSpero che prenda da teMa con la testa miaTi aspetto come i lidi aspettano l’estateCome le mogli dei soldati aspettano i maritiTi aspetto come i bimbi aspettano il NataleCome i signori col cartello aspettano agli arriviE non è mai per meTi aspetteròCome il caffè a letto a colazioneCome ad un concerto dall’inizioSi aspetta il ritornello di quella canzoneTi aspetteròPerché sei tu che porti il soleE non c’è niente al mondoDi migliore di teNemmeno vincere un milioneNon c’è niente al mondoChe vorrei di più di teDi più di quel che adesso c’è già fra di noiNemmeno un milioneNon c’è niente al mondo che farei io senza tePerché io non ti cambierei nemmeno per...Nemmeno per un milioneSe mi cercherai io ti aspetto quiTi mando la posizioneCosì se poi mi raggiungiE poi ti stringo forteQuesta volta non sfuggiNon ti perderò piùAspetterò che torni come aspetto il mareMentre sto camminando sotto il temporaleCome una mamma aspetta il figlio fuori scuolaTi aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancoraTi aspetto come il gol che sblocca la partitaCome le mogli dei soldati aspettano i maritiMa già l’attesa è fantasticaNoi come benzinaIn questo mondo di plasticaTi aspetteròCome il caffè a letto a colazioneCome ad un concerto dall’inizioSi aspetta il ritornello di quella canzoneTi aspetteròPerché sei tu che porti il soleE non c’è niente al mondoDi migliore di teNemmeno vincere un milioneNon c’è niente al mondoChe vorrei di più di teDi più di quel che adesso c’è già fra di noiNemmeno un milioneNon c’è niente al mondo che farei io senza tePerché io non ti cambierei nemmeno per...Nemmeno per un milione