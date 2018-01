Sanremo 2018: 5 cose da sapere su Ermal Meta

Ormai manca pochissimo all’apertura delle porte dell’Ariston che dal 6 febbraio ospiterà la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Saranno in gara alcuni dei big della musica italiana, tra cui anche Ermal Meta. Sei già pronto per il Festival italiano più aspettato e seguito? Se sei interessato a questo appuntamento annuale con la musica italiana, ecco tutto quello che devi sapere su uno dei big di Sanremo 2018: Ermal Meta.

1. Cosa porterà l’inaspettato duo Erma-Moro al Festival

2. Che cos’è la violenza per Ermal?

3. Lite social tra Morgan ed Ermal

4. I suoi primi contatti con la musica

5. Chi vincerà Sanremo 2018?

Ermal porterà sul palco dell’Ariston, insieme acanzone con la quale i due cantanti vogliono parlare di un argomento molto delicato in questo periodo: paura e attentati. Questa canzone vede infatti la propria nascita dopoErmal spiega in un’intervista: ‘Quando si ha paura, o freddo, ci si abbraccia. La musica ha unpiù di un discorso politico.Tema ricorrente delle sue canzoni è laTi sei mai chiesto del perché? Ermal riesce a scrivere di un tema così difficile da spiegare perché la conosce bene. Anche se lui non ama parlare della sua vita privata, racconta che ogni mattina da bambino si presentava a scuola con un occhio nero. Lui nelle sue canzoni racconta di una realtà che conosce fin troppo bene,ma anche lui stesso racconta che vuole andare oltre all’esperienza personale per arrivare a tutti quelli che vivono qualunque tipo di violenza in prima persona.Dopo l’uscita dei nomi dei partecipanti al Festival, spicca la lite tra due delle pietre miliari della musica italiana. Infatticritica la scelta didelle canzoni per aver escluso la sua e aver deciso di far partecipare al Festival ilIl primo, durante un’intervista, soprannomina il cantantee Ermal inizia allora una discussione di botta e risposta con Morgan su, consigliando al secondo di far uscire un album per lasciare tutti a bocca aperta.Ermal è sempre stato a contatto con la musica dai suoi quattro anni. Infatti viene da una famiglia di musicisti e, lo portava sempre ai suoi concerti. Racconta che lo strumento che gli piaceva di più era ilperché gli sembrava un’e che, quando schiacciava qualche tasto a caso e sentiva le note, impazziva. Poi la sua passione è continuata senza però scrivere canzoni fino ai 12 anni. Le melodie che inventava se le canticchiava per non dimenticarle, fino a scrivere la prima canzone per una ragazza di cui si era preso una cotta.Tra tutti gli artisti in gara, è proprio ilil favorito per la vincita della 68esima edizione di Sanremo. Ihanno fatto sapere che sono questi due artisti ad avere più probabilità di vincita del Festival.Chiara Ponzani